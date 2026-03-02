HARMAN und Viasat ermöglichen Sprachanrufe über Satellitenkommunikation

BARCELONA, Spain--(BUSINESS WIRE)--MWC Barcelona 2026 – HARMAN, führender Anbieter von Automotive-Technologien und Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd., gibt heute eine neue Kooperation mit Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), einem weltweit führenden Anbieter von Satellitenkommunikation, bekannt. Ziel ist das Ermöglichen von Sprachanrufen aus dem Fahrzeug über Satellitenverbindungen. Auf dem MWC Barcelona 2026 (Halle 2, Stand #2D51) demonstriert HARMAN satellitengestützte Sprachfunktionen auf Basis seiner Ready Connect Telematics Control Unit (TCU). Die Lösung stellt die Kommunikation auch dort sicher, wo Mobilfunknetze nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar sind.

Durch die Kombination der mehrfach ausgezeichneten Ready Connect TCU von HARMAN mit der bewährten Satellitenkonstellation für Mobile Satellite Services (MSS) von Viasat entsteht ein neues Niveau an zuverlässiger, robuster und jederzeit verfügbarer Konnektivität. Die satellitengestützte Sprachanruf-Funktion unterstützt essenzielle Kommunikation, wo sicherheitsrelevante Konnektivität mit niedriger Datenrate erforderlich ist. Satellitennetze ergänzen terrestrische (zellulare) Netze, statt sie zu ersetzen. Sie ermöglichen verlässliche Kommunikation in Regionen mit instabiler oder fehlender Mobilfunkabdeckung. Dies verbessert Sicherheit und Reaktionsmöglichkeiten auf Notfälle und gewährleistet eine kontinuierliche Konnektivität auf der Straße.

Überall zuverlässige Sprachkommunikation

Manche Fahrten führen durch Regionen mit eingeschränkter Mobilfunkabdeckung, in denen der Zugang zu essenziellen Diensten wie Notruf oder Pannenhilfe nicht immer gegeben ist. Für Fahrer und Passagiere kann fehlende Netzabdeckung sicherheitskritisch sein. Mit dem Anspruch, auch bislang unversorgte Gebiete anzubinden, ermöglicht die Kooperation die Sprachkommunikation über Satellit – so können Fahrzeuginsassen im Notfall wichtige Dienste erreichen.

Die neue Sprachfunktion basiert auf HARMANs Ready Connect TCU, die 4G, 5G sowie Narrowband Non-Terrestrial Network (NB-NTN)-Satellitenkonnektivität unterstützt. Viasat fungiert als Satellite Network Operator (SNO) und stellt den Zugang zu seinem hochzuverlässigen Satellitennetzwerk sowie zu lizenzierten globalen Frequenzrechten bereit. Damit wird ein qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Service gewährleistet, der auf jahrzehntelanger operativer Erfahrung basiert.

Satellitengestützte Sprachkommunikation stellt sicher, dass Fahrer und Passagiere auch in Regionen ohne Mobilfunkabdeckung sicherheitskritische Dienste oder Pannenhilfen zuverlässig kontaktieren können. Im Falle eines Unfalls, einer Verletzung oder einer Fahrzeugpanne lassen sich so entscheidende Informationen übermitteln. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion persönliche Anrufe, um Familie oder Freunde in unerwarteten oder Notfallsituationen zu informieren.

Verlässliche Expertise für OEMs

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, grundlegende Sprachdienste über Satellit zu ermöglichen – gestützt auf das Satellitennetzwerk von Viasat und die langjährige Expertise von HARMAN bei der Bereitstellung robuster, einsatzbereiter Konnektivitätslösungen für die Automobilbranche. Gemeinsam wollen die Unternehmen das Vertrauen von Automotive-OEMs in neue SatCom-Funktionen stärken. Diese sollen langfristig als Ergänzung zu terrestrischen Netzen etabliert werden.

„Der Auftritt von HARMAN auf dem MWC unterstreicht unser Engagement für die Integration nicht-terrestrischer Netze und die enge Zusammenarbeit mit Partnern im Ökosystem, um vernetzte Erlebnisse der nächsten Generation zur Marktreife zu bringen. Durch die Kooperation mit Viasat zeigt HARMAN Ready Connect, wie eine satellitengestützte Architektur auf Basis des 3GPP-NB-NTN-Standards Kommunikation über traditionelle terrestrische Netze hinaus erweitert wird. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Sprachdiensten für unmittelbare Sicherheits- und Notfallanwendungen“, sagt Dhanaji Khade, Vice President, Ready Connect Business Lead bei HARMAN. „Durch die Zusammenarbeit mit Innovatoren wie Viasat und unserer Erfahrung im Bereich In-Cabin-Innovationen, jahrzehntelanger Automotive-Expertise sowie erheblichen Investitionen in Engineering und modernste Technologien ist HARMAN hervorragend positioniert. So können wir transformative Fahrzeuglösungen bereitstellen, die Sicherheit, Produktivität und Unterhaltung selbst in anspruchsvollen Umgebungen verbessern.“

„Satellitenkonnektivität ist in der Automobilindustrie angekommen“, so Sandeep Moorthy, Senior Vice President, Advanced Non-Terrestrial Services bei Viasat. „Durch die Zusammenarbeit mit HARMAN können Fahrzeuge nun direkt mit unserem Satellitennetzwerk verbunden werden. Das bietet Fahrern weltweit erhebliche Vorteile – nicht nur in Bezug auf Sicherheit, wenn keine Mobilfunkverbindung verfügbar ist, sondern auch hinsichtlich des Zugangs zu weiteren Anwendungen, die Weltraumtechnologie ermöglicht.“

Über Sprachdienste hinaus: Roadmap für Breitband-SatCom

Neben Sprachdiensten unterstützt die Zusammenarbeit auch Messaging, Notruf-SOS-Funktionen und Telematik-Anwendungen mit niedrigem Datenbedarf über NB-NTN-Satellitenkommunikation und Ready Connect. Dazu zählen unter anderem Fernzugriff auf Fahrzeugfunktionen, Diebstahlverfolgung sowie Ferndiagnose. Diese Funktionen stärken HARMANs Anspruch, resiliente und direkt ins Fahrzeug integrierte Konnektivitätserlebnisse bereitzustellen, die den wachsenden Anforderungen von OEMs und Fahrern gerecht werden.

Perspektivisch umfasst die Partnerschaft zwischen HARMAN und Viasat eine Roadmap für Breitband-SatCom-Dienste, die von Viasat ermöglicht werden. Diese Weiterentwicklung hat das Potenzial, zusätzliche Medien-Dienste, Streaming und Konnektivität mit hoher Bandbreite im Fahrzeuginneren zu ermöglichen und damit die Zukunft des softwaredefinierten, stets vernetzten Fahrzeugs zu stärken.

Skalierbar entwickelt und ab sofort verfügbar

Ready Connect baut auf HARMANs Innovationshistorie auf und unterstreicht das Engagement für serienreife Produkte, die intelligente und relevante In-Vehicle-Erlebnisse ermöglichen. Durch den Einsatz des Snapdragon® Modem-RF Gen 2 Systems von Qualcomm bietet Ready Connect eine herausragende Konnektivitätsleistung. Gleichzeitig werden Upgrade-Fähigkeit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit maximiert, um den sich wandelnden Anforderungen des Automobilmarkts gerecht zu werden.

Die Ready-Produktfamilie von HARMAN genießt weltweit das Vertrauen von OEMs und ist ab sofort für die Integration verfügbar. Automobilhersteller können damit Komplexität reduzieren, Hardware- und Softwarezyklen beschleunigen, Lebenszykluskosten senken und schnelle, verbraucherorientierte Innovationen über verschiedene Fahrzeugplattformen hinweg realisieren.

Ready Connect auf dem MWC Barcelona 2026 erleben

Ready Connect und die neuesten Produkte von HARMAN sind auf dem MWC Barcelona 2026 (Fira Gran Via, Halle 2 – Stand #2D51) live zu erleben.

Weitere Informationen zu HARMAN Ready Connect: https://car.harman.com/experiences/ready-connect

Weitere Informationen zum gesamten Produktportfolio von HARMAN: https://car.harman.com/

ÜBER HARMAN

HARMAN ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lifestyle Audio und Automotive-Technologie. Das Unternehmen entwickelt intelligente Erlebnisse, die das Leben von Menschen bereichern – auf der Straße, zu Hause, auf der Bühne und darüber hinaus. Zu den ikonischen Audiomarken gehören JBL®, Harman Kardon®, AKG®, Bowers & Wilkins®, Denon® und Marantz®. Weltweit sind mehr als 50 Millionen Fahrzeuge mit Technologien von HARMAN ausgestattet, die sichere, intelligente und intuitive In-Cabin-Erlebnisse ermöglichen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd. beschäftigt HARMAN rund 26.000 Mitarbeitende weltweit.