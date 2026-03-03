-

Lone Star Funds voltooit de verkoop van SPX FLOW aan ITT Inc.

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) maakte vandaag bekend dat een dochteronderneming van Lone Star Fund XI, L.P. met succes de verkoop heeft afgerond van SPX FLOW, Inc. (“SPX FLOW”), een toonaangevende leverancier van zeer technische apparatuur en procestechnologieën voor aantrekkelijke eindmarkten, waaronder de industrie, de gezondheid en de voeding, aan ITT Inc. (NYSE: ITT) voor een bedrag van $4,775 miljard in contanten en gewone aandelen van ITT.

SPX FLOW richt zich op procestechnologieën teneinde oplossingen voor het mixen, mengen, overbrengen van vloeistoffen, scheiden, thermische warmteoverdracht en andere oplossingen integraal te leveren aan de industriesector en de gezondheid- en voedingsmarkten. Het bedrijf heeft activiteiten in meer dan 25 landen en verkoopt in meer dan 140 landen.

Sinds de overname van SPX FLOW heeft Lone Star met de leiders van het bedrijf zij aan zij gewerkt om de activiteiten en productcapaciteiten verder te ontwikkelen. Samen hebben Lone Star en SPX FLOW de commerciële organisatie van het bedrijf verbeterd en groei-initiatieven ondernomen die het bedrijf voor succes op lange termijn hebben gepositioneerd.

“We zijn opgetogen met deze verwezenlijking en zijn ervan overtuigd dat SPX FLOW haar doel om kwaliteitsvolle apparatuur en oplossingen te leveren verder zal invullen terwijl het waarde voor ITT bevordert,” verklaart Donald Quintin, CEO van Lone Star. “We feliciteren de beheersteams van SPX FLOW en ITT en kijken er alvast naar uit om hun verdere groei samen te vieren.”

Citi en Jefferies LLC traden op als financieel adviseurs voor Lone Star.

Over Lone Star

Lone Star is een toonaangevend investeringsbedrijf met hoofdzetel in Londen, UK, dat fondsen adviseert die wereldwijd investeren in private equity, krediet en vastgoed. Al meer dan 30 jaar baant het bedrijf zich met succes een weg door complexe situaties. De fondsen bestaan uit ervaren investeerders in waarde die kansen zoeken in situaties die in flux zijn of gecompliceerd door specifieke structurele of financiële factoren, ongeacht de overheersende marktomgeving. Onze diepe bench senior leiders en professionele dealexperts verzekert een stevige grondslag voor succesvolle investeringen en strategische besluitvorming. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 25 private equity-fondsen georganiseerd met toegezegde kapitaalverplichtingen van in totaal ongeveer $ 95 miljard. Voor meer informatie over Lone Star Funds gaat u naar www.lonestarfunds.com. Volg ons op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

