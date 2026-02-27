AM Best Revisa las Perspectivas a Positivas y Afirma las Calificaciones Crediticias de Seguros Universales, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb-” (Buena) de Seguros Universales, S.A. (Universales) (Guatemala).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Universales reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas positivas reflejan la creciente base de capital de Universales y la mejora en su capitalización ajustada por riesgo, así como las expectativas de AM Best de que la compañía continuará mejorando su desempeño operativo, ya sea mediante eficiencias en la suscripción o administrativas.

Universales, fundada en 1962, es la cuarta aseguradora más grande de Guatemala. Su cartera, a diciembre de 2025, se compone principalmente de productos de no vida (87%), y el resto (13%) se centra en el mercado de seguros de vida. La compañía mantiene posiciones muy competitivas en los segmentos de daños y accidentes de Guatemala, ocupando el cuarto y quinto lugar, respectivamente. La compañía es propiedad privada de un grupo de 10 accionistas, ninguno con una participación superior al 29%.

AM Best evalúa la fortaleza del balance de Universales como muy fuerte, debido a la disponibilidad y calidad de su capital, la protección del reaseguro y su perfil de riesgo conservador. La capitalización ajustada por riesgo de la compañía ha mostrado estabilidad en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), lo que, sumado a una creciente base de capital, ha impulsado las perspectivas positivas. Los resultados consistentemente rentables de Universales se reflejan en su creciente base de capital, que presenta un perfil de riesgo conservador, así como en un pago de dividendos bien estructurado. Universales cuenta con un programa de reaseguro basado en una combinación de programas de tratado y facultativos con reaseguradoras de alta calificación crediticia, que históricamente han sido eficaces para proteger su balance.

AM Best evalúa el perfil de negocio de Universales como neutral, dada la posición de mercado de la compañía y su capacidad para desarrollar nichos de mercado a través de alianzas comerciales, canales de distribución y el desarrollo de nuevas ofertas de productos. La administración de la compañía busca continuamente mejores oportunidades para brindar un servicio más integral a su base de clientes, a la vez que desarrolla sus capacidades tecnológicas.

AM Best evalúa el desempeño operativo de Universales como marginal debido a su dependencia de otros ingresos técnicos y resultados de inversión para generar resultados netos positivos, ya que su índice combinado se ha mantenido consistentemente por encima de 100%. Durante 2025, la compañía registró resultados netos positivos de 39.1 millones de quetzales. AM Best continuará monitoreando el desempeño de Universales a medida que desarrolle su experiencia en el mercado.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si Universales continúa demostrando estabilidad en su capitalización ajustada por riesgo, al tiempo que fortalece consistentemente su base de capital. También podrían ocurrir acciones positivas de calificación si el desempeño operativo mejora de manera consistente y sostenida en el mediano plazo. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación negativas si la base de capital de la compañía se deteriora como consecuencia de proyectos de mayor riesgo o negocios de bajo rendimiento sin una gestión prudente del capital.

