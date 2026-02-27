IQM y Real Asset Acquisition Corp. anuncian conferencia y transmisión en línea sobre su reciente operación

PRINCETON, N.J. & ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de arquitectura completa («IQM», «IQM Quantum Computers» o la «Empresa»), y Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una empresa de adquisición con fin específico («RAAQ»), anunciaron que celebrarán una conferencia telefónica con transmisión en línea para comentar su reciente operación, incluyendo los puntos más destacados.

Como se anunció previamente, el 23 de febrero de 2026, IQM y RAAQ firmaron un acuerdo definitivo de fusión empresarial, que permitirá que IQM se convierta en una empresa cotizada y que sus American Depositary Shares se admitan a cotización en una de las dos principales bolsas de Estados Unidos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.