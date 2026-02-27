Wind River et Vodafone collaborent pour faire progresser les opérations d'AI-RAN à grande échelle de l'Open RAN

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River, une société d'Aptiv et leader mondial des logiciels pour l'edge computing intelligent, et Vodafone collaborent pour rendre opérationnelle l'AI-RAN sur les réseaux Open RAN. La solution conjointe sera présentée au MWC Barcelone, du 2 au 5 mars, sur le stand de Wind River (Hall 2, Stand 2F25).

L'Open RAN transforme la conception des réseaux. L'AI-RAN, quant à elle, transforme leur exploitation. Face au déploiement croissant d'infrastructures désagrégées, les modèles d'exploitation traditionnels sont au bout de leurs limites. Le volume, la vitesse et la variabilité des données réseau dépassent désormais les capacités de la gestion humaine. La collaboration entre Wind River et Vodafone illustre comment l'AI-RAN intègre l'intelligence des tableaux de bord au cœur même du réseau opérationnel.

« L’Open RAN modifie fondamentalement la conception des réseaux ; l’IA-RAN, quant à elle, transforme leur exploitation », explique Paul Miller, CTO de Wind River. « Les opérateurs délaissent les infrastructures statiques au profit d’environnements dynamiques et définis par logiciel, où la complexité augmente plus vite que les capacités de gestion humaine. Notre collaboration avec Vodafone illustre comment l’AI-RAN peut transformer les données opérationnelles en informations continues, permettant ainsi aux réseaux de détecter les problèmes plus tôt, de s’adapter plus rapidement et de se rapprocher de l’autonomie. Ensemble, nous démontrons comment l’AI-RAN peut devenir le pilier opérationnel des infrastructures télécoms de nouvelle génération. »

« À mesure que nos réseaux évoluent pour répondre à la demande croissante et s'adapter à des architectures plus dynamiques et ouvertes, il est essentiel d’adopter des technologies qui améliorent en permanence les performances, l’efficacité opérationnelle et la fiabilité. En collaborant avec Wind River, nous pouvons intégrer l’innovation d'AI-RAN à nos opérations, offrant ainsi à nos équipes les informations nécessaires pour anticiper les problèmes avant qu’ils ne touchent nos clients », a déclaré Marco Zangani, directeur de la stratégie et de l’architecture réseau du groupe Vodafone.

S’appuyant sur le réseau 5G de Vodafone, déployé sur sa plateforme O-Cloud et construit à partir de l’infrastructure de conteneurs fournie par Wind River® Cloud Platform avec les outils d’analyse de Wind River Analytics, la solution ingère en continu d’importants flux de données de télémétrie provenant des couches RAN et cloud. Les modèles d’IA apprennent le comportement normal du système au fil du temps, détectent les écarts subtils, anticipent les problèmes émergents et guident les actions correctives avant que l’expérience client ne s'en ressente.

Contrairement aux outils OSS traditionnels qui analysent les événements après coup, la solution conjointe tire des leçons du comportement du réseau en continu et en temps réel, permettant ainsi aux opérateurs de passer d'un dépannage réactif à des opérations prédictives et de plus en plus autonomes : un objectif central des architectures AI-RAN.

Les démonstrations de la solution montrent sa capacité à :

Réduire le temps de détection des anomalies de plusieurs heures à quelques minutes grâce à la corrélation de télémétrie multicouche

Apprendre en continu à partir de plus de 70 To de données réseau par semaine, permettant ainsi une modélisation comportementale à long terme dans des environnements RAN distribués

Augmenter l'analyse des données d'apprentissage et de dépannage à court terme en téraoctets par heure, afin de faciliter les décisions opérationnelles en temps réel

Accélérer les processus d'identification et de correction des causes profondes, réduire le délai moyen de résolution et limiter l'incidence sur les services

Permettre aux équipes de gérer des réseaux RAN ouverts plus étendus sans augmentation proportionnelle des coûts opérationnels ni des effectifs

En quoi cela est-il important pour le secteur ?

L'industrie des télécommunications a consacré des années à la virtualisation des infrastructures et à la désagrégation du RAN. Le prochain défi est celui de l'échelle opérationnelle.

L'AI-RAN permet aux opérateurs de :

Exploiter des réseaux plus vastes et plus distribués sans augmentation linéaire des coûts d'exploitation

Détecter les baisses de performance avant que les clients ne les remarquent

Réduire les cycles de rétablissement et améliorer la fiabilité du service

Établir les fondements opérationnels des réseaux entièrement autonomes

Le travail conjoint de Wind River et Vodafone démontre que l'AI-RAN n'est plus un concept d'avenir, mais qu'elle devient une capacité opérationnelle déployable.

Rejoignez Wind River au MWC Barcelone

Outre la mise en avant des solutions AI-RAN avec Vodafone, le stand de Wind River au MWC Barcelone présentera son portefeuille de solutions de niveau opérateur qui accélèrent l'adoption du cloud, automatisent les opérations et améliorent la résilience grâce à l'analyse et à l'orchestration en temps réel des infrastructures alimentées par l'IA. Wind River dynamise l'avenir de l'IA en périphérie et des réseaux intelligents dans des secteurs comme les télécommunications, les entreprises, l'automobile et l'industrie. Pour plus d'informations ou pour programmer une rencontre au MWC Barcelone, rendez-vous sur https://explore.windriver.com/MWC-2026.

