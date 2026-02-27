IQM en Real Asset Acquisition Corp. organiseren conference call / webcast om voorgestelde transactie te bespreken

PRINCETON, N.J. & ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, een wereldleider in complete supergeleidende kwantumcomputers ('IQM', 'IQM Quantum Computers' of het 'bedrijf'), en Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), een Special Purpose Acquisition Company ('RAAQ'), hebben aangekondigd dat zij een conference call zullen organiseren om hun recente bestaande bedrijfscombinatie te accepteren, inclusief enkele belangrijke aspecten van de transactie.

Zoals eerder aangetoond, IQM en RAAQ hebben op 23 februari 2026 een definitieve overeenkomst voor een bedrijfscombinatie gesloten, waardoor IQM een beursgenoteerd bedrijf wordt en American Depositary Shares (ADS) zal noteren op een van de twee belangrijkste Amerikaanse beurzen.

