AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Redbridge Insurance Company y Afirma Calificaciones Crediticias de Redbridge Insurance Company Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera, (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) a Redbridge Insurance Company (RIC) (Puerto Rico). La perspectiva asignada a la FSR es estable, mientras que la perspectiva asignada a la ICR de Largo Plazo es positiva. Al mismo tiempo, AM Best ha afirmado la FSR de B++ (Buena) y la ICR de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Redbridge Insurance Company Limited (RICL) (St. James, Barbados). La perspectiva del FSR es estable, mientras que la perspectiva del ICR de Largo Plazo es positiva.

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) asignadas a RIC reflejan su contrato de reaseguro con RICL. Estas calificaciones también reflejan la fortaleza del balance de RICL, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La perspectiva positiva de la ICR de Largo Plazo de RICL refleja la expectativa de AM Best de que RICL será capaz de mantener su sólida estrategia de negocios caracterizada por una expansión global consistente impulsada por la diversificación geográfica, de oferta de productos y de canales de distribución, a la vez que mantiene una tendencia favorable en su desempeño operativo. Las perspectivas positivas de la ICR de Largo Plazo también reflejan expectativas de una posición de capital reforzada que respalde una capitalización ajustada por riesgos evaluada en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

RICL es una compañía de seguros y reaseguros establecida en diciembre de 2010 y forma parte de Redbridge Holding, LLC (Redbridge Holding), una compañía especializada en la gestión de seguros y reaseguros. La mayoría de los miembros del equipo directivo de RICL han colaborado durante muchos años en el desarrollo y expansión de la compañía; en consecuencia, la compañía ha logrado un crecimiento significativo en los últimos años. Las compañías incorporadas a la estructura organizacional de RICL en años más recientes, continúan brindando servicios principalmente a RICL, fortaleciendo el compromiso de la gerencia con la expansión de las operaciones. RIC juega un papel clave en facilitar la estrategia del grupo operando directamente en Puerto Rico con seguro de viajero. El respaldo del grupo se refleja en un acuerdo cuota parte del 95%. La principal línea de negocio de RICL es salud, con una completa red operativa que ha permitido el crecimiento principalmente en los mercados de América Latina y el Caribe. A diciembre de 2024, salud constituyo el 52.6% de la cartera, seguidos de daños con 31%, seguro de viaje con 6.9% y el restante en responsabilidad civil y vida. La compañía se encuentra diversificada geográficamente en 128 países, con enfoque en América Latina y mayor concentración en México (14.3%).

El balance de RICL se reforzó a través de una inyección de capital de USD 7 millones en 2025; sin embargo, todavía sujeta a la volatilidad derivada de la distribución y el crecimiento de su cartera neta, así como a presiones derivadas de cambios en su estructura de activos y perfil de cesión.

El índice de siniestralidad de RICL permanece contenido, impulsado por mejoras consistentes en la gestión de su cartera de suscripción. Además, tras la incorporación de las nuevas entidades a la organización, la estructura de costos e ingresos de la compañía se ajustó, aumentando la rentabilidad. La compañía ha mantenido su retención, con un caertera de suscripción que refleja las iniciativas de expansión del negocio. Al cierre de 2024, RICL reflejó sólidas métricas de suscripción y rentabilidad, caracterizadas por un índice combinado de 91.3% y un índice de retorno a capital de 32.6%. RICL continuó reflejando utilidades en octubre de 2025 con un índice combinado en línea con su promedio de cinco años, según resultados financieros preliminares.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si RICL mantiene su estrategia de negocio favorable al mismo tiempo que genera un sólido desempeño de suscripción, en conjunto con una base de capital reforzada que respalde el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si los resultados por suscripción se deterioran y erosionan la base de capital de la compañía, reduciendo la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el apalancamiento financiero en la compañía tenedora de RICL se deteriorara.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2026 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.