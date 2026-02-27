IQM et Real Asset Acquisition Corp. organiseront une conférence téléphonique/webdiffusion pour discuter de la transaction proposée

PRINCETON, NewJersey et ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs à pile complète (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « Société »), et Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ), société d'acquisition à vocation spécifique (« RAAQ »), ont annoncé qu'ils organiseront une conférence téléphonique pour discuter de leur fusion récemment annoncée, notamment certains points saillants de l'opération.

Comme annoncé précédemment, le 23 février 2026, IQM et RAAQ ont conclu un accord définitif de fusion-acquisition, qui permettra à IQM d'entrer en bourse et de voir ses American Depositary Shares (ADS) cotées sur l'une des deux principales places boursières américaines. Cette transaction permettra de lever des fonds visant à accélérer le développement technologique et commercial d'IQM dans le domaine de l'informatique quantique tolérante aux pannes, confortant ainsi sa position de leader en la matière.

IQM, dont le siège social est en Finlande, envisage également une double cotation qui verrait le trading des actions ordinaires d'IQM à la Bourse d'Helsinki, prévu au terme de cette transaction.

IQM est une entreprise d'informatique quantique qui crée des systèmes complets à architecture ouverte, déployables sur site ou accessibles via le cloud. IQM exploite un modèle commercial verticalement intégré, combinant de manière unique une infrastructure propriétaire comprenant : un outil de conception de puces, une plateforme de développement logiciel, une usine de fabrication de puces quantiques, une chaîne d'assemblage et un centre de données. Cette infrastructure lui permettra d'accélérer ses cycles d'innovation, de fournir à ses clients des solutions d'informatique quantique de premier plan et de contribuer à la croissance de l'écosystème quantique.

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives à la conférence téléphonique :

Informations relatives à la conférence téléphonique

La direction d'IQM et de RAAQ organisera une conférence téléphonique avec les investisseurs pour discuter de la transaction proposée et examiner une présentation aux investisseurs. Les investisseurs intéressés pourront accéder à l'enregistrement de la conférence téléphonique à l'adresse https://meetiqm.com/investors/. Une transcription de l'appel sera également déposée par RAAQ auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »).

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy (« IQM », « IQM Quantum Computers », « la société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses systèmes. Parmi les clients d’IQM figurent des centres de calcul haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises de premier plan qui ont besoin d’un accès complet au matériel et aux logiciels quantiques. IQM compte plus de 300 employés, son siège social est situé en Finlande et elle est présente dans le monde entier, notamment en Allemagne, en Arabie saoudite, en Corée du Sud, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, au Japon, en Pologne, au Royaume-Uni, à Singapour et à Taïwan.

À propos de Real Asset Acquisition Corp.

Basée à Princeton, dans le New Jersey, Real Asset Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée au Nasdaq (Nasdaq : RAAQ) créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou une combinaison d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. L’équipe de RAAQ comprend des experts chevronnés en informatique quantique qui possèdent une solide expérience technique et industrielle.

Informations complémentaires sur la transaction proposée et où les trouver

Dans le cadre du projet de regroupement d’entreprises, IQM a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « déclaration d’enregistrement »), qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire de RAAQ et un prospectus préliminaire d’IQM et, une fois que la déclaration d’enregistrement aura été déclarée effective par la SEC, RAAQ enverra par courrier la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif relatif au projet de regroupement d’entreprises à ses actionnaires à la date d’enregistrement qui sera fixée pour le vote lors de l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires (l’« Assemblée générale extraordinaire »). La déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient, comprendra des informations importantes sur le projet de regroupement d’entreprises et les autres questions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. La présente communication ne contient pas toutes les informations à prendre en considération concernant le projet de regroupement d’entreprises et n’est pas destinée à servir de base à une décision d’investissement ou à toute autre décision relative à ces questions. RAAQ et IQM peuvent également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant le projet de regroupement d’entreprises. Il est conseillé aux actionnaires de RAAQ et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu’ils seront disponibles, la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire qu’elle contient, les modifications qui y sont apportées, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et les autres documents déposés en rapport avec le projet de regroupement d’entreprises, car ces documents contiendront des informations importantes sur RAAQ, IQM et le projet de regroupement d’entreprises. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies de la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire ou définitive qui y est contenue, et les autres documents déposés ou qui seront déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC, dès qu’ils seront disponibles, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des « informations prospectives » au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières hors des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention de », « vouloir », « s’attendre à », « anticiper », « penser », « rechercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « être susceptible de », « possible », « potentiel », « prédire » ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs, ou qui ne constituent pas des déclarations de faits historiques. Ces déclarations prospectives reposent sur des estimations et des hypothèses actuelles qui, bien que jugées raisonnables par IQM et par RAAQ ainsi que par leurs directions respectives, selon le cas, sont par nature incertaines. Ces déclarations comprennent : des projections relatives aux perspectives et parts de marché ; des estimations des taux d’adoption et des modèles d'utilisation des clients ; des projections concernant la capacité de la Société à commercialiser de nouveaux produits et technologies ; des projections relatives aux coûts et aux calendriers de développement et de commercialisation ; des attentes concernant la capacité de la Société à mettre en œuvre son modèle économique et les avantages financiers attendus de ce modèle ; des attentes concernant la capacité de la Société à attirer, fidéliser et élargir sa clientèle ; l’utilisation par la Société des produits des opérations de levée de capitaux ; les attentes de la Société concernant ses relations avec ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs, les gouvernements, les entités financées par l’État, les organismes de réglementation et autres tiers ; la capacité de la Société à maintenir, protéger et valoriser sa propriété intellectuelle ; les projets ou investissements futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; l’évolution de réglementations favorables touchant les marchés de la Société ; la réalisation et les avantages potentiels du regroupement d’entreprises proposé, ainsi que les attentes relatives à ses modalités et à son calendrier ; les bourses sur lesquelles les titres de la Société sont prévus d'être négociés ; le produit du regroupement d’entreprises et du PPA ; les fonds reçus par la société issue du regroupement à partir du compte en fiducie de RAAQ et des rachats effectués par les actionnaires publics de RAAQ ; la capacité de la Société à commercialiser son matériel et ses logiciels ; la perspective de la mise en place d’une infrastructure souveraine par la Société qui permettra aux écosystèmes quantiques de se développer ; et le potentiel d’augmentation de la valeur de la Société.

Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir et différeront des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle de la société et de RAAQ.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels de la Société à la suite de la transaction proposée, ses résultats, ses niveaux d'activité, ses performances ou ses réalisations et ses résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent : le fait que la Société développe une technologie émergente confrontée à d'importants défis techniques et qui pourrait ne pas aboutir à une commercialisation ou à une acceptation par le marché ; les pertes nettes historiques et l'historique d'exploitation limité de la Société ; les attentes de la Société concernant ses performances financières futures, ses besoins en capitaux et sa rentabilité unitaire ; l'utilisation et la communication par la Société de ses indicateurs de performance et d'exploitation ; et son environnement concurrentiel ; la dépendance de la Société à l’égard des membres de sa haute direction et sa capacité à attirer et à fidéliser du personnel qualifié ; le besoin potentiel de financements futurs supplémentaires ; la concentration des revenus de la Société sur des contrats avec des entités gouvernementales ou financées par l’État ; la capacité de la Société à gérer sa croissance et à développer ses activités ; les acquisitions ou investissements futurs potentiels dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; la dépendance de la Société à l’égard de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité de la Société à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; les risques associés aux incidents liés à la protection de la vie privée, à la protection des données ou à la cybersécurité et aux réglementations associées ; l’utilisation, le rythme d’adoption et la réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; l’incertitude ou les changements liés aux lois et aux règlements ; l’incertitude ou les changements liés aux impôts, aux conditions commerciales et à l’environnement macroéconomique ; la capacité de la Société à maintenir le contrôle interne de l’information financière et à exploiter une société cotée en bourse ; la possibilité que les approbations requises des actionnaires et des autorités réglementaires pour la transaction proposée soient retardées ou ne soient pas obtenues, ce qui pourrait nuire à la société combinée ou aux avantages attendus de la transaction proposée ; le risque que les actionnaires de RAAQ optent pour le rachat de leurs actions, ce qui laisserait la société issue du regroupement avec des liquidités insuffisantes pour exécuter ses plans d'exploitation ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner la résiliation de l'accord de regroupement d'entreprises ; l'issue de toute procédure judiciaire ou enquête gouvernementale pouvant être intentée contre la Société ou contre RAAQ ; l'incapacité à réaliser les avantages escomptés de la transaction proposée ; la capacité d'IQM à émettre des actions ou des titres liés à des actions dans le cadre de la transaction proposée ou ultérieurement ; et d'autres facteurs décrits dans les documents déposés par RAAQ et la Société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses, notamment que les risques mentionnés ci-dessus ne se produisent pas, qu'il n'y ait pas de changements imprévus des conditions économiques et de marché, et qu'aucun événement important ne survienne en dehors du cours normal de l'exploitation. Des informations complémentaires concernant ces facteurs et d'autres susceptibles d'influer sur ces déclarations prospectives figurent dans les documents déposés et à déposer par la Société et RAAQ auprès de la SEC, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se produisait ou si les hypothèses s’avèraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux sous-entendus par ces déclarations prospectives. De plus, ces déclarations reflètent les attentes, les projets et les prévisions de la direction de la Société et de RAAQ à la date du présent communiqué; des événements et développements ultérieurs pourraient modifier ces évaluations. Bien que la Société et RAAQ puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives ultérieurement, elles déclinent expressément toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations.

En outre, les déclarations telles que « nous croyons » et autres déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date de la présente communication, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustif de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Un investissement dans RAAQ ne constitue pas un investissement dans les investissements passés, les sociétés ou les fonds affiliés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne sont pas indicatifs des performances futures de RAAQ, qui peuvent différer sensiblement des performances des investissements passés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ.

Participants à la sollicitation

RAAQ, la Société et certains de leurs administrateurs, dirigeants, autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre de la transaction proposée. Les informations concernant les personnes susceptibles d'être considérées comme participantes à cette sollicitation seront précisées dans le document d'enregistrement, notamment dans la circulaire d'information/le prospectus inclus, lors de son dépôt auprès de la SEC. Vous trouverez de plus amples informations sur les administrateurs et les dirigeants de RAAQ dans le prospectus final relatif à son introduction en bourse, déposé auprès de la SEC le 30 avril 2025, ainsi que dans les rapports annuels et trimestriels ultérieurs (formulaire 10-Q) déposés par RAAQ auprès de la SEC. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et toute autre personne intéressée sont invités à lire attentivement dès sa publication le document d'enregistrement, notamment la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus inclus, avant de prendre toute décision de vote ou d'investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires de ces documents auprès des sources mentionnées ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

La présente communication ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris tout État membre de l’Espace économique européen ou le Royaume-Uni. La présente communication ne constitue en aucun cas un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits dans les présentes aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou de dispenses de celui-ci. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM à la bourse d’Helsinki mentionnée dans la présente communication serait effectuée au moyen d’un prospectus conforme au règlement de l’UE sur les prospectus. L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉVALUÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU L’ADÉQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.

