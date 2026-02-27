-

IQM e Real Asset Acquisition Corp. terranno una teleconferenza/un webcast per presentare una proposta di transazione

PRINCETON, N.J. e ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, un leader globale nei computer quantistici superconduttori full-stack (“IQM”, “IQM Quantum Computers” o la “Società”), e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), società di acquisizione a scopo speciale (“RAAQ”), hanno annunciato che terranno una teleconferenza per presentare la loro aggregazione aziendale annunciata recentemente, compresi alcuni punti salienti della transazione.

Come già annunciato, il 23 febbraio 2026, IQM e RAAQ hanno annunciato la firma di un accordo definitivo di aggregazione aziendale, che renderà IQM una società quotata in borsa, quotando le American Depositary Shares su una delle due principali borse valori statunitensi.

Contacts

Contatto per i media:
Michael Bruce
PR Manager
press@meetiqm.com

Contatto per gli investitori:
Blair Robertson
VP, Strategy
ir@meetiqm.com

