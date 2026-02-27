IQM和Real Asset Acquisition Corp.将举行电话会议/网络直播以讨论拟议交易

新泽西州普林斯顿和芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球全栈超导量子计算机领军企业IQM Finland Oy（简称“IQM”、“IQM Quantum Computers”或“公司”）与特殊目的收购公司Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ)（简称“RAAQ”）宣布将举行电话会议，讨论双方近期公布的业务合并事项，包括部分交易要点。

如此前所披露，2026年2月23日，IQM和RAAQ宣布已签署最终业务合并协议，IQM将由此成为一家上市公司，其美国存托股份将在美国两大主要证券交易所之一挂牌上市。本次交易将为IQM提供资金，用于加速其容错量子计算的技术和商业化发展，进一步巩固其量子计算机领先供应商的地位。

IQM总部位于芬兰，公司还考虑实现双重上市，将IQM普通股在赫尔辛基证券交易所挂牌交易，预计这将在本次交易完成后进行。

IQM是一家量子计算公司，致力于打造全栈、开放架构系统，可本地部署或通过云端访问。IQM采用垂直整合商业模式，拥有从自研芯片设计工具和软件开发平台到量子芯片制造厂、组装线和数据中心的独特专有基础设施组合，使公司能够加快创新周期，为客户提供一流的量子计算服务，并推动量子生态系统的发展。

IQM和RAAQ管理层将举行投资者电话会议，讨论拟议交易并审阅投资者演示文稿。有意向的投资者可访问https://meetiqm.com/investors/收听电话会议录音。RAAQ还将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交电话会议的文字记录。

IQM Quantum Computers简介

IQM Finland Oy（简称“IQM”、“IQM Quantum Computers”或“公司”）是全球超导量子计算机领军企业。IQM提供本地全栈量子计算机以及一个可访问其系统的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，它们需要量子硬件和软件的完全访问权限。IQM拥有300多名员工，总部位于芬兰，在法国、德国、意大利、日本、波兰、沙特阿拉伯、西班牙、新加坡、韩国、中国台湾、英国和美国等世界各地设有分支机构。

关于Real Asset Acquisition Corp.

Real Asset Acquisition Corp.总部位于新泽西州普林斯顿，是一家在纳斯达克上市(Nasdaq: RAAQ)的特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。RAAQ团队成员包括经验丰富的量子计算专家，拥有深厚的技术和行业经验。

关于拟议交易的更多信息及获取方式

IQM打算就拟议业务合并向SEC提交Form F-4注册声明（简称“注册声明”），其中将包括RAAQ的初步委托声明书和IQM的初步招股说明书。注册声明经SEC宣布生效后，RAAQ将向其截至另行确定之登记日的股东寄送与拟议业务合并相关的最终委托声明书/招股说明书，以供其在股东特别大会（简称“特别大会”）上投票表决。注册声明（含其中的委托声明书/招股说明书）将包含有关拟议业务合并和特别大会其他表决事项的重要信息。本通讯未包含有关拟议业务合并应考虑的所有信息，且并非旨在作为任何投资决策或就此类事项作出任何其他决策的依据。RAAQ和IQM还可能就拟议业务合并向SEC提交其他文件。建议RAAQ股东和其他相关人士在注册声明（含其中的初步委托声明书/招股说明书）及其修订版、最终委托声明书/招股说明书以及就拟议业务合并提交的其他文件可供查阅时进行阅读，因为这些材料将包含有关RAAQ、IQM和拟议业务合并的重要信息。股东可通过SEC网站( www.sec.gov )免费获取注册声明（含其中的初步或最终委托声明书/招股说明书）以及RAAQ和IQM已提交或将提交给SEC的其他文件（一经提供）的副本。

前瞻性陈述

本通讯包含美国联邦证券法定义的“前瞻性陈述”和适用非美国证券法定义的“前瞻性信息”（统称“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述可通过“估计”、“计划”、“预计”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预见”、“认为”、“寻求”、“目标”、“继续”、“或将”、“也许”、“或许”、“可能”、“潜在”、“预测”等词语或类似表述识别，这些表述用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述基于当前估计和假设，尽管IQM及其管理层、RAAQ及其管理层（视情况而定）认为它们是合理的，但其本质上具有不确定性。这些陈述包括：市场机会和市场份额预测；客户采用率和使用模式估计；公司新产品和技术商业化能力预测；研发和商业化成本及时间表预测；关于公司执行业务模式的能力和该模式预期财务收益的预期；关于公司吸引、保留和扩大客户群的能力的预期；公司对融资交易所得资金的部署；关于公司与战略合作伙伴、供应商、政府、国家资助实体、监管机构和其他第三方关系的预期；公司维护、保护和增强知识产权的能力；未来对企业、产品、服务或技术的投资或合资；影响公司市场的有利法规的制定；拟议业务合并的成功完成和潜在收益以及相关条款和时间预期；公司证券预计挂牌的证券交易所；业务合并及相关PIPE融资所得；合并后公司从RAAQ信托账户获得的资金和RAAQ公众股东的赎回情况；公司将其硬件和软件商业化的能力；公司正在建设支持量子生态系统发展的自主基础设施的预期；以及公司价值增长的潜力。

提供这些前瞻性陈述仅用于说明目的，不作为也不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况难以预测或无法预测，且将与假设不同，其中许多假设超出公司和RAAQ的控制范围。

这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和假设影响，可能导致公司在拟议交易后的实际结果、活动水平、业绩或成就与该等陈述所表达或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。此类风险和不确定性包括：公司正在研发一项新兴技术，面临重大技术挑战，可能无法实现商业化或被市场接受；公司历史净亏损和有限经营历史；公司对未来财务表现、资本需求和单位经济效益的预期；公司对业务和运营指标的使用和报告；公司竞争格局；公司对高级管理层成员的依赖和吸引、留住合格人才的能力；未来可能需要额外融资；公司收入集中在与政府或国家资助实体的合同中；公司管理增长和扩大运营的能力；未来可能对企业、产品、服务或技术进行收购或投资；公司对战略合作伙伴和其他第三方的依赖；公司维护、保护和捍卫其知识产权的能力；与隐私、数据保护或网络安全事件及相关法规相关的风险；人工智能和机器学习的使用、采用率和监管；法律法规的不确定性或变化；税收、贸易条件和宏观经济环境的不确定性或变化；公司维持财务报告内部控制和运营上市公司的能力；拟议交易所需股东和监管批准被延迟或未能获得的可能性，这种情况可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响；RAAQ股东可能选择赎回其股份，导致合并后公司现金不足以执行其业务计划的风险；可能导致业务合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；可能针对公司或RAAQ提起的任何法律诉讼或政府调查的结果；未能实现拟议交易的预期收益；IQM就拟议交易或未来发行股权或股权挂钩证券的能力；以及RAAQ和公司向SEC提交的文件中描述的其他因素。这些前瞻性陈述基于若干假设，包括上述风险均未发生；经济和市场状况无意外变化；以及业务正常过程之外未发生重大事件。有关可能影响此类前瞻性陈述的这些和其他因素的更多信息，可在公司和RAAQ已向和将向SEC提交的文件中查阅，包括“风险因素”标题下的内容。如果任何这些风险成为现实，或者假设被证明有误，实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大相径庭。此外，这些陈述反映了公司和RAAQ管理层截至本通讯发布之日的预期、计划和预测；后续事件和发展可能导致其评估发生变化。尽管公司和RAAQ可能选择在未来某个时间更新这些前瞻性陈述，但除非适用证券法要求，否则他们明确不承担任何更新义务。因此，读者不应过分依赖这些陈述。

此外，“我们认为”等表述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些陈述基于截至本通讯发布之日我们可获得的信息，尽管我们认为此类信息构成此类陈述的合理基础，但此类信息可能有限或不完整，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有潜在可用相关信息进行了详尽调查或审查。这些陈述本质上具有不确定性，提醒投资者不要过度依赖这些陈述。对RAAQ的投资并非对RAAQ创始人或发起人过往任何投资、公司或附属基金的投资。此类投资的历史结果并不代表RAAQ的未来表现，其未来表现可能与RAAQ创始人或发起人过往投资的表现大相径庭。

委托投票权征集参与者

根据SEC规则，RAAQ、公司及其各自的某些董事、执行官和其他管理层成员及员工可能被视为参与就拟议交易向RAAQ股东征集委托投票权的参与者。有关根据SEC规则可能被视为参与就拟议交易向RAAQ股东征集委托投票权的人员信息，将在提交给SEC的注册声明（含其中的委托陈述书/招股说明书）中列明。您可在RAAQ于2025年4月30日向SEC提交的与其首次公开发行相关的最终招股说明书以及后续RAAQ向SEC提交的Form 10-Q年度和季度报告中找到有关RAAQ董事和执行官的更多信息。股东、潜在投资者和其他相关人士在做出任何投票或投资决策前，应在注册声明（含其中的委托陈述书/招股说明书）可供查阅时仔细阅读。您可以从上述来源免费获取这些文件的副本。

无要约或招揽

本通讯不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成任何投票或批准的征集，在任何司法管辖区（包括任何欧洲经济区成员国或英国），在此类要约、邀请或出售根据该司法管辖区证券法登记或获得资格前为非法的情况下，不得进行任何证券出售。本通讯并非且在任何情况下均不应被视为在美国或任何其他司法管辖区对本文所述证券的招股说明书、广告或公开发行。除非通过符合经修订的《1933年证券法》第10节要求的招股说明书或其豁免，否则不得进行证券发行。本通讯中提及的IQM普通股在赫尔辛基证券交易所的潜在双重上市将通过《欧盟招股说明书条例》规定的招股说明书进行。对本文所述任何证券的投资尚未获得SEC或任何其他监管机构批准，也未获得任何机构就发行的合理性或本文所含信息的准确性或充分性的认可或背书。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。

