IQM和Real Asset Acquisition Corp.將舉行電話會議/網路廣播以討論擬議交易

紐澤西州普林斯頓和芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球全堆疊超導量子電腦領軍企業IQM Finland Oy（簡稱「IQM」、「IQM Quantum Computers」或「公司」）與特殊目的收購公司Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ)（簡稱「RAAQ」）宣布將舉行電話會議，討論雙方近期公布的業務合併事項，包括部分交易要點。

如此前所揭露，2026年2月23日，IQM和RAAQ宣布已簽署最終業務合併協議，IQM將由此成為一家上市公司，其美國存托股份將在美國兩大主要證券交易所之一掛牌上市。本次交易將為IQM提供資金，用於加快其容錯量子運算的技術和商業化發展，進一步鞏固其量子電腦領導廠商的地位。

IQM總部位於芬蘭，公司還考量實現雙重上市，將IQM普通股在赫爾辛基證券交易所掛牌交易，這可望在本次交易完成後進行。

IQM是一家量子運算公司，致力於打造全堆疊、開放架構系統，可本地部署或透過雲端存取。IQM採用垂直整合商業模式，擁有從自研晶片設計工具和軟體發展平台到量子晶片製造廠、組裝線和資料中心的獨特專有基礎設施組合，使公司能夠加快創新週期，為客戶提供一流的量子運算服務，並推動量子生態系統的發展。

請查看以下電話會議資訊：

電話會議資訊

IQM和RAAQ管理層將舉行投資人電話會議，討論擬議交易並審閱投資人簡報。有意向的投資人可造訪https://meetiqm.com/investors/收聽電話會議錄音。RAAQ還將向美國證券交易委員會(SEC)遞交電話會議的文字記錄。

關於 IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy（簡稱「IQM」、「IQM Quantum Computers」或「公司」）是全球超導量子電腦領軍企業。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其系統的雲端平台。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，它們需要量子硬體和軟體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、沙烏地阿拉伯、西班牙、新加坡、韓國、臺灣、英國和美國等世界各地設有分支機搆。

關於Real Asset Acquisition Corp.

Real Asset Acquisition Corp.總部位於紐澤西州普林斯頓，是一家在那斯達克上市(Nasdaq: RAAQ)的特殊目的收購公司，旨在與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重整或類似業務合併。RAAQ團隊成員包括經驗豐富的量子運算專家，擁有深厚的技術和產業經驗。

關於擬議交易的更多資訊及查閱方式

IQM打算就擬議業務合併向SEC遞交Form F-4註冊聲明（簡稱「註冊聲明」），其中將包括RAAQ的初步委託聲明書和IQM的初步招股說明書。註冊聲明經SEC宣布生效後，RAAQ將向其截至另行確定之登記日的股東寄送與擬議業務合併相關的最終委託聲明書/招股說明書，以供其在股東特別大會（簡稱「特別大會」）上投票表決。註冊聲明（含其中的委託聲明書/招股說明書）將包含有關擬議業務合併和特別大會其他表決事項的重要資訊。本通訊未包含有關擬議業務合併應考量的所有資訊，且並非旨在做為任何投資決策或就此類事項做出任何其他決策的依據。RAAQ和IQM還可能就擬議業務合併向SEC遞交其他文件。建議RAAQ股東和其他相關人士在註冊聲明（含其中的初步委託聲明書/招股說明書）及其修訂版、最終委託聲明書/招股說明書以及就擬議業務合併遞交的其他文件可供查閱時進行閱讀，因為這些材料將包含有關RAAQ、IQM和擬議業務合併的重要資訊。股東可透過SEC網站( www.sec.gov )免費查閱註冊聲明（含其中的初步或最終委託聲明書/招股說明書）以及RAAQ和IQM已遞交或將遞交給SEC的其他文件（一經提供）的副本。

前瞻性陳述

本通訊包含美國聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」和適用非美國證券法定義的「前瞻性資訊」（統稱「前瞻性陳述」）。前瞻性陳述可透過「估計」、「計畫」、「預計」、「預測」、「打算」、「將」、「預期」、「預見」、「認為」、「尋求」、「目標」、「繼續」、「或將」、「也許」、「或許」、「可能」、「潛在」、「預測」等字詞或類似表述辨識，這些表述用於預測或顯示未來事件或趨勢，或並非對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述依據目前的估計和假設，儘管IQM及其管理層、RAAQ及其管理層（視情況而定）認為它們是合理的，但其本質上具有不確定性。這些陳述包括：市場機會和市場佔有率預測；客戶採用率和使用模式估計；公司新產品和技術商業化能力預測；研發和商業化成本及時間表預測；關於公司執行業務模式的能力和該模式預期財務收益的預期；關於公司吸引、保留和擴大客戶群的能力的預期；公司對募資交易所得資金的部署；關於公司與策略性合作夥伴、供應商、政府、國家資助實體、主管機關和其他第三方關係的預期；公司維護、保護和強化智慧財產權的能力；未來對企業、產品、服務或技術的投資或合資；影響公司市場的有利法規的制定；擬議業務合併的成功完成和潛在收益以及相關條款和時間預期；公司證券預計掛牌的證券交易所；業務合併及相關PIPE募資所得；合併後公司從RAAQ信託帳戶獲得的資金和RAAQ公眾股東的贖回情況；公司將其硬體和軟體商業化的能力；公司正在建設支援量子生態系統發展的自主基礎設施的預期；以及公司價值成長的潛力。

提供這些前瞻性陳述僅用於說明目的，不做為也不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況難以預測或無法預測，且將與假設不同，其中許多假設超出公司和RAAQ的控制範圍。

這些前瞻性陳述受已知和未知風險、不確定性和假設影響，可能導致公司在擬議交易後的實際結果、活動水準、業績或成就與該等陳述所表達或暗示的任何未來結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。此類風險和不確定性包括：公司正在研發一項新興技術，面臨重大技術挑戰，可能無法實現商業化或被市場接受；公司歷史淨虧損和有限經營歷史；公司對未來財務表現、資本需求和單位經濟效益的預期；公司對業務和營運指標的使用和報告；公司競爭格局；公司對高階管理層成員的依賴和吸引、留住合格人才的能力；未來可能需要額外募資；公司收入集中在與政府或國家資助實體的合約中；公司管理成長和擴大營運的能力；未來可能對企業、產品、服務或技術進行收購或投資；公司對策略性合作夥伴和其他第三方的依賴；公司維護、保護和捍衛其智慧財產權的能力；與隱私、資料保護或網路安全事件及相關法規相關的風險；人工智慧和機器學習的使用、採用率和監管；法律法規的不確定性或變化；稅收、貿易條件和總體經濟環境的不確定性或變化；公司維持財務報告內部控制和營運上市公司的能力；擬議交易所需股東和監管核准被延遲或未能獲得的可能性，這種情況可能對合併後公司或擬議交易的預期收益產生不利影響；RAAQ股東可能選擇贖回其股份，導致合併後公司現金不足以執行其業務計畫的風險；可能導致業務合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；可能針對公司或RAAQ提起的任何法律訴訟或政府調查的結果；未能實現擬議交易的預期收益；IQM就擬議交易或未來發行股權或股權連動證券的能力；以及RAAQ和公司向SEC遞交的文件中描述的其他因素。這些前瞻性陳述依據若干假設，包括上述風險均未發生；經濟和市場狀況無意外變化；以及業務正常過程之外未發生重大事件。有關可能影響此類前瞻性陳述的這些和其他因素的更多資訊，可在公司和RAAQ已向和將向SEC遞交的文件中查閱，包括「風險因素」標題下的內容。如果任何這些風險成為現實，或者假設被證明有誤，實際結果可能與這些前瞻性陳述中暗示的結果大相逕庭。此外，這些陳述反映了公司和RAAQ管理層截至本通訊發表之日的預期、計畫和預測；後續事件和發展可能導致其評估發生變化。儘管公司和RAAQ可能選擇在未來某個時間更新這些前瞻性陳述，但除非適用證券法要求，否則他們明確不承擔任何更新義務。因此，讀者不應過分依賴這些陳述。

此外，「我們認為」等表述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述依據截至本通訊發表之日我們可獲得的資訊，儘管我們認為此類資訊構成此類陳述的合理基礎，但此類資訊可能有限或不完整，我們的陳述不應被解讀為顯示我們已對所有潛在可用相關資訊進行了詳盡調查或審查。這些陳述本質上具有不確定性，提醒投資人不要過度依賴這些陳述。對RAAQ的投資並非對RAAQ創辦人或發起人過往任何投資、公司或附屬基金的投資。此類投資的歷史結果並不代表RAAQ的未來表現，其未來表現可能與RAAQ創辦人或發起人過往投資的表現大相逕庭。

委託投票權徵集參與者

根據SEC規則，RAAQ、公司及其各自的某些董事、高階主管和其他管理層成員及員工可能被視為參與就擬議交易向RAAQ股東徵集委託投票權的參與者。有關根據SEC規則可能被視為參與就擬議交易向RAAQ股東徵集委託投票權的人員資訊，將在遞交給SEC的註冊聲明（含其中的委託陳述書/招股說明書）中列明。您可在RAAQ於2025年4月30日向SEC遞交的與其首次公開發行相關的最終招股說明書以及後續RAAQ向SEC遞交的Form 10-Q年度和季度報告中找到有關RAAQ董事和高階主管的更多資訊。股東、潛在投資人和其他相關人士在做出任何投票或投資決策前，應在註冊聲明（含其中的委託陳述書/招股說明書）可供查閱時仔細閱讀。您可以從上述來源免費取得這些文件的副本。

無要約或招攬

本通訊不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不構成任何投票或核准的徵集，在任何司法管轄區（包括任何歐洲經濟區會員國或英國），在此類要約、邀請或出售根據該司法管轄區證券法登記或獲得資格前為非法的情況下，不得進行任何證券出售。本通訊並非且在任何情況下均不應被視為在美國或任何其他司法管轄區對本文所述證券的招股說明書、廣告或公開發行。除非透過符合經修訂的《1933年證券法》第10節要求的招股說明書或其豁免，否則不得進行證券發行。本通訊中提及的IQM普通股在赫爾辛基證券交易所的潛在雙重上市將透過《歐盟招股說明書條例》規定的招股說明書進行。對本文所述任何證券的投資尚未獲得SEC或任何其他主管機關核准，也未獲得任何機構就發行的合理性或本文所含資訊的準確性或充分性的承認或背書。任何相反的陳述均構成刑事犯罪。

