1089 Inc.與Price Forbes和Oka-Lloyd's Syndicate 1922合作，推出市場首創的碳資產保險框架，專為運輸與能源產業打造

倫敦與科羅拉多州博爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 1089 Inc.與Price Forbes及碳保險公司Oka協作，宣布推出一款受保碳資產，旨在為碳市場帶來制度性保障、嚴謹的金融架構與可驗證的資料完整性。

此框架為1089公司的CX89先進燃料碳資產提供明確的風險保障，由Lloyd’s Syndicate 1922承保，並在Price Forbes與Oka的支持下安排。該方案引入了制度級別的保護措施，旨在防止因包裝與鑄造期間信用等級下降而導致的履約損失。

1089 Inc.創始人兼執行長Luke Hanley分享了該框架的核心主張：

「碳市場的未來並非建基於環境贖罪。它的基礎在於結構性參與，將金融激勵與脫碳成果相互結合。」

Oka公司創始人兼執行長Chris Slater補充道：「自願性碳市場過去一直缺乏機構資本所需的金融基礎設施。透過將明確的失效風險保障直接嵌入資產，我們在最關鍵的領域引入了確定性與資產負債表強度。這代表著朝建立碳成為可投資、可保險資產類別邁出了決定性的一步。」

此框架整合了嵌入式保險、註冊機構監管與不可篡改的會計系統。使組織能夠處理供應鏈中與燃料相關的營運排放，並將市場需求轉化為支持大規模低碳燃料生產的財務激勵措施。

Hanley表示：「考慮到全球碳市場的複雜性，將金融引入碳領域，比反向操作更為務實。」

Price Forbes的經紀長Spenser Lee 強調其重要性：「透過確保勞合社對嵌入式失效保障的承保能力，我們創建了透明的風險轉移框架，以增強流動性與投資者信心。 這種嚴謹的經紀方法將是碳市場成熟過程中所需的。」

CX89先進燃料碳資產涵蓋石油與天然氣、資料中心、製造業、電動車充電、發電及航空、汽車、海運和鐵路運輸分銷領域的範疇一至範疇三排放。

CX89先進燃料碳資產可供全球購買。

尋求與燃料相關之抵銷資產或投資組合多元化的組織與機構，以及媒體代表，可將查詢發送至1089公司郵箱： info@1089inc.com

1089 Inc.是一家碳資產基礎設施公司，致力於引領全球碳市場的發展。

www.1089inc.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。