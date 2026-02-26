-

Proxima Fusion, RWE, lo Stato Libero di Baviera e l’Istituto Max Planck per la Fisica dei Plasmi (IPP) firmano un accordo per costruire in Europa la prima centrale elettrica commerciale a fusione nucleare al mondo

  • Il Protocollo d'Intesa è un segnale concreto per costruire la prima centrale elettrica commerciale a fusione nucleare basata su tecnologia stellarator, Stellaris, in Europa.
  • Lo stellarator dimostrativo Alpha di Proxima verrà prima realizzato a Garching, mentre la costruzione della centrale Stellaris è programmata successivamente a Gundremmingen. I due progetti dovrebbero creare migliaia di posti di lavoro e rafforzare la competitività e la sicurezza energetica in Europa.
  • Proxima prevede di finanziare circa il 20 percento dei costi del progetto attraverso investimenti privati, mentre la Baviera ha indicato un potenziale contributo statale pari al 20 percento.

MONACO--(BUSINESS WIRE)--Proxima Fusion, la società di energia a fusione in più rapida crescita in Europa, ha firmato un accordo con lo Stato Libero di Baviera, RWE e l’Istituto Max Planck per la Fisica dei Plasmi (IPP) per mettere sulla rete in Europa la prima centrale elettrica a fusione commerciale basata su tecnologia stellarator al mondo.

