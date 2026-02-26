PNCC指定LotusFlare提供數位BSS和商務平台支援PNCC的全新4G/5G獨立組網網路

加州，聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 支援通訊服務供應商 (CPS) 的雲端原生人工智慧數位商務與獲利平台廠商LotusFlare今天宣布帛琉國家通訊公司 (PNCC) 為完成其4G/5G獨立組網 (SA) 網路現代化工程，指定該公司提供包括全端數位業務支援系統 (dBSS) 在內的綜合性商務和獲利平台。

LotusFlare的解決方案將為PNCC的用戶提供行動、固定寬頻和數位電視服務，並配合PNCC長期數位和區域策略實現獨特多租戶功能。

PNCC為提高產品上市速度、昇華客戶體驗並增進長期營運效率，已展開一項全面性的技術現代化工程。LotusFlare憑藉著技術精湛的團隊、雲端原生科技、網路DNA以及支援全球一流通訊服務供應商的豐富經驗，在激烈的招標過程中脫穎而出，雀屏中選。

身為帛琉共和國國家電信營運商的PNCC正在進行全面網路轉型工程，佈署根據開放架構原則規畫的4G/5G SA行動網絡，並整合雲端原生核心網、OSS、BSS和數位平台。這項轉型工程預計將提高服務靈活性、加強網路韌性，並支持帛琉的長程數位發展。

「PNCC要證明地理位置孤立無法阻礙帛琉獲得世界級的數位體驗。藉著LotusFlare DNO™ Cloud，PNCC正在突破傳統技術的限制，建立可用作整個太平洋地區數位化藍圖的現代化多租戶平台。」LotusFlare執行長Sam Gadodia說，「LotusFlare將運用專業能力與創新手法協助PNCC締造獲利業務成果，並提升帛琉居民的客戶體驗。」

PNCC執行長Simon Fraser表示：「PNCC與LotusFlare合作，在我們的全新4G/5G SA網路核心佈署雲端原生數位平台。想要確保敏捷性並快速為客戶推出新的數位服務，API驅動的現代化dBSS是個關鍵。偏遠的地理位置或規模大小不應阻礙數位化的雄心。帛琉人民理應享有世界級的網路連接，這次轉型的宗旨正是為了實現這一目標。」

關於 PNCC

帛琉國家通訊公司 (PNCC) 是帛琉共和國的國家電信提供商，為全國提供行動、固網、寬頻和國際連線服務。

關於LotusFlare

總部位於矽谷的LotusFlare致力將技術和客戶體驗化繁為簡，幫助企業獲利。該公司的旗艦產品DNO™ Cloud是一個由人工智慧驅動的雲端原生商務和獲利平台，可用作通訊服務供應商的數位業務支援系統 (BSS)。LotusFlare旗下另有Nomad eSIM，這項全球連結服務為旅客在200多個目的地提供便利、可靠且經濟實惠的資料套餐計畫。

LotusFlare是全球一流企業信賴的合作夥伴，與Deutsche Telekom、T-Mobile US、A1、Globe Telecom、Liberty Latin America、Singtel、MTN和TELUS密切合作。進一步資訊請見：lotusflare.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。