Venture Global kondigt nieuw langdurig LNG-partnerschap aan met Hanwha uit Korea

20-jarige koopovereenkomst is Venture Global's eerste verkoop- en aankoopovereenkomst met een Koreaan entiteit

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Hanwha Aerospace Co., Ltd. bekendgemaakt dat ze een nieuwe verkoop- en aankoopovereenkomst (SPA) hebben gesloten voor de aankoop van 1,5 miljoen ton per jaar (MTPA) Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global voor een periode van twintig jaar, te beginnen in 2030. Met deze overeenkomst komt de portefeuille van langetermijncontracten van Venture Global op meer dan 46 MTPA.

“Venture Global kondigt met trots onze eerste langetermijnleveringsovereenkomst in Korea aan via een nieuw partnerschap met Hanwha Aerospace. Dit is een nieuwe belangrijke stap in de uitbreiding van betrouwbare, langetermijnleveringen van LNG aan onze partners in Azië,” aldus Mike Sabel, CEO van Venture Global.

Contacts

Contact voor investeerders
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contact voor de media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

