Lyten completa la adquisición de Northvolt Sweden y establece su primer centro industrial Lyten en Suecia

SAN JOSÉ, California y ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Lyten, líder internacional en baterías de litio-azufre y almacenamiento de energía, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de Northvolt Ett y Ett Expansion (Skellefteå, Suecia) y Northvolt Labs (Västerås, Suecia). La adquisición de Northvolt Sweden incluye 16 GWh de capacidad de fabricación de baterías existente, más de 160 hectáreas de terreno, infraestructura y edificios para sustentar la expansión de las actividades industriales y de fabricación, y el centro de investigación y desarrollo de baterías más grande y avanzado de Europa.

Lyten también anunció la creación del Lyten Industrial Hub, ubicado en Skellefteå, en las instalaciones de Northvolt Ett. El centro industrial utilizará la infraestructura construida por Northvolt y el acceso a una abundante energía hidroeléctrica limpia para ubicar la fabricación de baterías junto con centros de datos de IA y operaciones industriales complementarias de importancia estratégica para Suecia y la Unión Europea. Lyten tiene previsto utilizar sus baterías y sistemas de almacenamiento de energía como parte de la infraestructura del centro industrial.

EdgeConneX, desarrollador líder internacional de centros de datos y empresa de la cartera de EQT, tiene previsto adquirir un centro de datos de Lyten en Skellefteå. El emplazamiento tiene potencial para ampliarse hasta convertirse en un campus de centros de datos de un gigavatio, lo que lo convertiría en una de las instalaciones de centros de datos más grandes de Europa.

Dan Cook, director ejecutivo y cofundador de Lyten, declaró: «Con esta adquisición, Lyten opera ahora uno de los mayores campus de fabricación de baterías de Europa y el mayor centro de I+D de baterías de Europa. Contamos con la infraestructura, el talento y la tecnología necesarios para crear un próspero ecosistema de baterías en Norteamérica y Europa, con el apoyo de las cadenas de suministro y el talento locales, con el fin de satisfacer la cada vez mayor necesidad internacional de infraestructuras de distribución eléctrica».

Lyten tiene previsto iniciar inmediatamente el proceso de reactivación de Northvolt Ett y Northvolt Labs. Ett producirá baterías de ionen litio NMC para un segmento más amplio de clientes, incluyendo sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), automoción y diversos mercados de movilidad. Lyten espera que las ventas comerciales de celdas de Northvolt Ett abastezcan a la planta de fabricación de BESS de Lyten en Polonia, Northvolt Dwa, en la segunda mitad de 2026.

Northvolt Labs, con sede en Västerås, continuará con el desarrollo de celdas NMC de ionen litio de larga duración y colaborará con el equipo de Lyten Silicon Valley para industrializar la tecnología de baterías de litio-azufre de Lyten para la fabricación a gran escala.

Lyten ha estado trabajando en estrecha colaboración con los sindicatos locales y pondrá en marcha un programa de recontratación tanto en Skellefteå como en Västerås. Basándose en la demanda prevista de los clientes, Lyten tiene previsto contratar a más de 600 empleados adicionales durante los próximos 12 meses y mantener un ritmo de contratación acelerado durante los próximos años.

Matthias Arleth, director ejecutivo de Lyten Sweden, declaró: «Ahora que la transacción se ha cerrado, estamos muy contentos de reiniciar la producción e iniciar la puesta en marcha en Suecia, una línea de producción tras otra. En Skellefteå hemos demostrado que somos capaces de producir celdas de batería consistentes y de alta calidad que satisfacen las necesidades actuales de los clientes. El trabajo de investigación y desarrollo en Västerås será una pieza fundamental en nuestra ambición de responder a la demanda futura del mercado con baterías NMC de alto rendimiento y baterías de litio-azufre de última generación».

Kristina Sundin Jonsson, directora administrativa del municipio de Skellefteå, añadió: «Nos complace que la producción de baterías pueda reanudarse ahora en Skellefteå. La necesidad de baterías sigue aumentando y la UE ha identificado las baterías como un producto estratégico para la competitividad de Europa en su recientemente publicada estrategia sobre baterías. Los requisitos previos que tenemos en Skellefteå permiten a Suecia ocupar una posición importante en esta labor y contribuir a una cadena de valor de baterías sólida y resiliente, que incluye proveedores, investigación y captación de talento»

En octubre, Lyten anunció el cierre de la adquisición de la planta de fabricación de BESS de Northvolt en Gdansk, Polonia, y está avanzando en la adquisición de los activos de Northvolt en Heide, Alemania. La adquisición completa de Northvolt incluye activos de fabricación con un valor contable de 5000 millones de dólares. Lyten está financiando sus adquisiciones de Northvolt con inversiones de capital de inversores norteamericanos y europeos nuevos y existentes, y con capital de la inversión de EdgeConneX en el centro de datos.

«Agradecemos sinceramente el apoyo del municipio de Skellefteå y del Gobierno sueco, el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir a que esta adquisición se haya llevado a cabo» declaró Lars Herlitz, presidente y cofundador de Lyten. «Somos plenamente conscientes del potencial de estos activos y de la importancia de crear puestos de trabajo de alta calidad y crecimiento económico en Suecia. Las baterías son ahora un elemento fundamental para garantizar la independencia energética y apoyar la competitividad de las industrias europeas, desde la automoción hasta la aeroespacial, pasando por los centros de datos y la resiliencia de la red eléctrica. Estamos combinando lo mejor de la innovación de Silicon Valley con la experiencia de Suecia en ingeniería y fabricación para garantizar el éxito de este desarrollo».

Acerca de Lyten

Lyten, fundada en 2015, es líder internacional en baterías de litio-azufre y materiales avanzados de grafeno 3D. Ha recibido más de 625 millones de dólares en inversiones de capital y ha obtenido cartas de intención por valor de 650 millones de dólares en financiación del Export Import Bank de Estados Unidos. Lyten es una empresa privada con más de 1000 inversores, entre los que se encuentran Stellantis, FedEx, Honeywell, Prime Movers Lab, el Fondo Europeo de Inversiones y el Fondo Futuro de Luxemburgo. Ningún inversor externo posee más del 5 % del capital social de la empresa y todos los inversores importantes tienen su sede en Norteamérica y Europa. El consejo de administración de Lyten está compuesto por miembros estadounidenses y europeos, la sede corporativa estadounidense se encuentra en San José, California, y la sede corporativa europea en Luxemburgo.

La empresa cuenta con más de 550 patentes concedidas o pendientes y actualmente fabrica baterías de litio-azufre de origen nacional en San José, California, para clientes del sector de los drones, los sistemas autónomos y la defensa, y opera la mayor planta de fabricación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de Europa, situada en Gdansk, Polonia. Lyten posee una cartera cada vez mayor de productos que utilizan su plataforma de supermateriales de grafeno 3D en hormigón, fabricación de aditivos, deportes de motor y defensa.

Fast Company nombró a Lyten la octava empresa energética más innovadora y la revista Time la incluyó entre las principales empresas de tecnología ecológica de Estados Unidos en 2024, 2025 y 2026. Además, la revista Silicon Valley Defense Journal la incluyó por tercer año consecutivo en 2025 entre las 100 principales empresas de seguridad nacional.

