アンダーセン・コンサルティング、イタリアのエーシスとの提携でデジタルトランスフォーメーションの提供を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン コンサルティングは、イタリアに拠点を置くエーシス（Aesys）と提携し、テクノロジーとシステムの統合分野を強化することを発表しました。

2013年に設立されたエーシスは、エンドツーエンドのITソリューションを提供するデジタルテクノロジーおよびシステム統合企業で、ソフトウェア開発、クラウドコンピューティング、機械学習、サイバーセキュリティの専門知識と、銀行および自動車システム統合における豊富な実績を融合させ、組織によるデジタル トランスフォーメーションの加速とテクノロジー インフラの強化をサポートしています。

エーシスの国際ビジネスマネージャーであるサミュエル・ロベルトは、「今回の協業により、当社のシステム統合における豊富なノウハウとアンダーセン・コンサルティングのグローバルプラットフォームを組み合わせることで、お客様にさらに大きな価値を提供できるようになります。両社は提携によって、組織が技術基盤を強化し、機械学習やサイバーセキュリティなどの分野で革新的なソリューションを導入し、持続可能なデジタル トランスフォーメーションを実現できるよう支援していきます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「エーシスとの今回の契約は、アンダーセン・コンサルティングにとってまさに理想的な組み合わせです。システム統合における同社の卓越した実績と、近年の先進技術サービスへの展開により、デジタル トランスフォーメーションを推進するお客様に提供する価値がさらに高まることでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、そして人材ソリューションに至るまで、包括的なサービスをグローバルに展開しているコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバル の多角的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界中のメンバーファームや提携ファームを通じてコンサルティング ソリューションを提供しています。

