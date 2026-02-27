SOLUM en Competera breiden hun samenwerking uit om AI‑gestuurde prijsoplossingen te integreren met realtime ESL‑uitvoering in heel Europa

DUESSELDORF, Germany--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) en Competera hebben aangekondigd dat zij hun strategische samenwerking uitbreiden om AI‑gestuurde prijsintelligentie nauwer te verbinden met de realtime uitvoering van elektronische schaplabels (ESL) binnen Europese retailnetwerken. De aankondiging volgt op een sterke betrokkenheid tijdens EuroShop, waar de geïntegreerde oplossing veel interesse wekte bij retailers uit de hele regio.

De samenwerking brengt Compeatera’s AI‑gedreven prijsoplossingen voor enterprise‑retail samen met SOLUM’s Newton ESL‑platform, waardoor retailers geavanceerde prijsoptimalisatie kunnen afstemmen op gesynchroniseerde communicatie aan het schap.

Het prijsplatform van Competera maakt gebruik van machine learning en geavanceerde analyses om retailers te helpen competitiviteit en waardegedreven prijsstelling in balans te brengen, klantloyaliteit te versterken, prijsnauwkeurigheid te verbeteren en duurzame groei van omzet en marge te realiseren over brede assortimenten heen. Via API‑integratie met de Newton‑infrastructuur van SOLUM – ondersteund door het Newton‑protocol met hoge snelheid en lage latency – kunnen geoptimaliseerde prijsaanbevelingen automatisch en consistent in de winkels worden doorgevoerd.

Deze architectuur maakt snelle, gesynchroniseerde prijsupdates mogelijk in grote winkelnetwerken en zorgt voor een betrouwbare uitvoering van datagedreven prijsstrategieën. Tijdens EuroShop reageerden retailers positief op de mogelijkheid om prijsintelligentie direct te koppelen aan live ESL‑uitvoering, wat het groeiende belang benadrukt van het verbinden van geavanceerde analyses met betrouwbare in‑store infrastructuur.

De sterke interesse tijdens het evenement leidde tot diepgaande gesprekken over implementatieprioriteiten en integratiepaden. Beide bedrijven kwamen overeen nauw te blijven samenwerken met geïnteresseerde retailers om implementatiemodellen te verfijnen en de AI‑gestuurde prijs­transformatie in Europa te versnellen.

Alex Halkin, CEO en medeoprichter van Competera, zei:

“Grote retailers zoeken steeds vaker naar een combinatie van geavanceerde prijsintelligentie en betrouwbare uitvoering in de winkel. De uitbreiding van onze samenwerking met SOLUM stelt ons in staat om AI‑gestuurde prijsstrategieën naar de fysieke winkelomgeving te brengen, zodat deze consistent en op schaal worden uitgevoerd binnen Europese retailnetwerken.”

Daniel Lee, CEO van SOLUM Europe, voegde toe:

“Een verbonden retail‑ecosysteem vereist meer dan alleen geavanceerde analyses — het vraagt om infrastructuur die op grote schaal kan uitvoeren. De afstemming van Competera’s AI-gedreven prijsoplossingen op ons Newton ESL-platform versterkt de commerciële basis die nodig is om intelligente prijsstrategieën naadloos en bedrijfsbreed uit te rollen.”

Over SOLUM

SOLUM werd in 2015 opgericht als een spin‑off van Samsung Electro‑Mechanics en is een beursgenoteerd bedrijf aan de KOSPI‑index. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in stroomoplossingen, displaytechnologieën en elektronische schaplabels (ESL), en stimuleert innovatie in de mondiale retailsector. Met een sterke focus op klantgerichte innovatie en duurzame retailtransformatie blijft SOLUM hoogwaardige oplossingen ontwikkelen die retailers helpen efficiënter te opereren in een steeds digitalere wereld.

https://www.solum-group.com

Over Competera

Competera ondersteunt retailers met klantgerichte, AI‑gedreven prijsoplossingen die optimale prijzen bieden met snelheid, nauwkeurigheid en eenvoud. Aangedreven door eigen Contextual AI analyseert het platform doorlopend miljarden prijscombinaties en meer dan 20 vraagfactoren — van concurrentiedynamiek tot hyperlokaal klantgedrag — om prijzen aan te bevelen die de winstgevendheid maximaliseren en klantloyaliteit versterken. Sinds 2017 heeft Competera meer dan 60 miljard dollar aan omzet geoptimaliseerd voor meer dan 50 retailers in 18 landen.

https://competera.ai/