PNCC wählt LotusFlare als Anbieter für digitale BSS- und Commerce-Plattform für neues eigenständiges 4G/5G-Netzwerk

SANTA CLARA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--LotusFlare, ein Anbieter einer cloud-nativen, KI-gesteuerten digitalen Handels- und Monetarisierungsplattform für Kommunikationsdienstleister (CSPs), gab heute bekannt, dass die Palau National Communications Corporation (PNCC) das Unternehmen ausgewählt hat, um eine umfassende Handels- und Monetarisierungsplattform bereitzustellen, einschließlich eines Full-Stack-Digital Business Support Systems (dBSS) als Teil des umfassenden 4G/5G Standalone (SA)-Netzwerkmodernisierungsprogramms der PNCC.

Die LotusFlare-Lösung wird PNCC-Kunden in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz-Breitband und digitales Fernsehen unterstützen und gleichzeitig einzigartige Multi-Tenant-Funktionen ermöglichen, die auf die langfristige digitale und regionale Strategie von PNCC abgestimmt sind.

PNCC hat ein umfassendes Technologie-Modernisierungsprogramm gestartet, das sich auf die Verkürzung der Markteinführungszeit, die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die langfristige betriebliche Effizienz konzentriert. Nach einem Ausschreibungsverfahren entschied sich PNCC aufgrund des hochqualifizierten Teams, der Cloud-nativen Technologie, der Internet-DNA und der nachgewiesenen Erfahrung in der Unterstützung führender Kommunikationsdienstleister weltweit für LotusFlare.

Als nationaler Telekommunikationsbetreiber der Republik Palau führt PNCC eine vollständige Netzwerktransformation durch, um ein 4G/5G SA-Mobilfunknetz auf Basis offener Architekturprinzipien sowie Cloud-native Kern-, OSS-, BSS- und digitale Plattformen einzuführen. Das Programm soll die Serviceagilität verbessern, die Netzwerkausfallsicherheit erhöhen und die langfristige digitale Entwicklung von Palau unterstützen.

„PNCC beweist, dass geografische Isolation kein Hindernis mehr für digitale Erlebnisse von Weltklasse ist. Durch den Einsatz von LotusFlare DNO™ Cloud überwindet PNCC die Grenzen der alten Systeme und schafft eine moderne Multi-Tenant-Plattform, die als digitaler Blueprint für den gesamten pazifischen Raum dienen kann“, so Sam Gadodia, CEO von LotusFlare. „Das Fachwissen und der innovative Ansatz von LotusFlare werden PNCC dabei helfen, wertvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Kundenerlebnis für die Menschen in Palau zu verbessern.“

Simon Fraser, CEO von PNCC, kommentierte: „Die Partnerschaft mit LotusFlare ermöglicht es PNCC, eine cloudnative digitale Plattform als Kernstück unseres neuen 4G/5G-SA-Netzwerks einzusetzen. Ein modernes, API-gesteuertes dBSS ist von grundlegender Bedeutung, um Agilität zu gewährleisten und die schnelle Einführung neuer digitaler Dienste für unsere Kunden zu ermöglichen. Geografische Isolation oder Größe sollten niemals digitale Ambitionen bestimmen – die Menschen in Palau verdienen eine erstklassige Konnektivität, und diese Transformation stellt sicher, dass sie diese auch erhalten.“

Über PNCC

Die Palau National Communications Corporation (PNCC) ist der nationale Telekommunikationsanbieter der Republik Palau und bietet landesweit Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband- und internationale Konnektivitätsdienste an.

Über LotusFlare

LotusFlare mit Sitz im Silicon Valley vereinfacht Technologie und Kundenerfahrung, um Unternehmen wertvolle Ergebnisse zu liefern. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, DNO™ Cloud, ist eine KI-gesteuerte, cloud-native Handels- und Monetarisierungsplattform, die als digitales Business Support System (BSS) für Kommunikationsdienstleister dient. LotusFlare besitzt und betreibt außerdem Nomad eSIM, einen globalen Konnektivitätsdienst, der Reisenden bequeme, zuverlässige und erschwingliche Datentarife in über 200 Reisezielen bietet.

LotusFlare ist ein vertrauenswürdiger Partner führender globaler Unternehmen, darunter Deutsche Telekom, T-Mobile US, A1, Globe Telecom, Liberty Latin America, Singtel, MTN und TELUS. Weitere Informationen finden Sie unter lotusflare.com.

