ハイドナム・スチール社が 500MW の電力を確保、スペインのクリーンスチール工場建設に向けた重要な一歩

スペイン、プエルトリャノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ハイドナム・スチール社は、シウダード・レアル県ブラサトルタス地区の電力系統への接続権を付与され、スペイン初のクリーンスチール工場建設に向けて決定的な一歩を踏み出しました。国務官報に発表されたとおり、同社は 500 メガワットの電力供給容量を認められており、これはアーク炉への電力供給を保証するのに十分な容量となります。本供給権の供与は、イベリア半島におけるこの先駆的プロジェクトにとって、重要な節目となるものです。

ハイドナム・スチール社は、欧州における信頼できるクリーンスチール供給企業としての地位を強固にしています。同工場はデジタル化を全面的に統合した施設で、環境と経済に両面的な便益をもたらしつつ、熱延コイルを効率的かつ持続可能に生産します。同社は、生産プロセスの脱炭素化を図る必要がある鉄鋼使用産業向けに、解決策を提供します。また、EU 域内で供給不足となっている薄鋼板の供給も行い、欧州諸国は現在、年間約 1100 万トンの薄鋼板を輸入しています。ハイドナム・スチール社は、初期段階の生産量を 150 万トンに設定し、最終的な生産量は 270 万トンに達する見通しです。同工場の建設は 2026 年に着手され、総投資額は 15 億ユーロを超える見込みです。初期段階では 400 人以上の直接雇用を創出し、最終的には雇用規模は 1000 人を超える予定です。

環境移行省は、接続を確立するプロセスにおいて、排出量を削減するスキームを優先します。また、投資規模や計画された稼働開始時期についても十分に考慮が払われています。ハイドナム・スチール社のプロジェクトは、これらのすべての観点において優れた評価を得ており、同社は化石燃料の使用を完全に廃止し、再生可能エネルギーを 100% 活用することで、従来の高炉式製鉄所と比較して排ガスを 98% 削減する目標を達成します。

