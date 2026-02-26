-

Andersen Consulting amplia la gamma di soluzioni per la trasformazione digitale con Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annuncia un Accordo di collaborazione con l'italiana Aesys, rafforzando le sue capacità nel settore tecnologia e integrazione dei sistemi.

Fondata nel 2013, Aesys è un'azienda di tecnologia digitale e integrazione di sistemi che offre soluzioni complete in ambito informatico. L'azienda unisce competenze nello sviluppo del software, calcolo su cloud, apprendimento automatico e cybersicurezza e una solida tradizione di integrazione di sistemi in ambito bancario e automobilistico, aiutando le organizzazioni ad accelerare la trasformazione digitale e a rafforzare l'infrastruttura tecnologica.

“Attraverso questa collaborazione, possiamo portare un valore ancora maggiore ai clienti unendo la nostra profonda competenza nell'integrazione dei sistemi con la piattaforma globale di Andersen Consulting”, ha dichiarato Samuel Roberto, responsabile commerciale internazionale di Aesys. “Insieme, aiuteremo le aziende a rafforzare le loro basi tecnologiche, adottare soluzioni innovative in aree come l'apprendimento automatico e la cybersicurezza e a ottenere una trasformazione digitale sostenibile”.

“Questo accordo con Aesys è perfetto per Andersen Consulting”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro tradizione di eccellenza nell'integrazione dei sistemi, abbinata alla recente espansione nei servizi tecnologici avanzati, esalta il valore fornito ai clienti che affrontano la trasformazione digitale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

