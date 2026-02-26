Mobileum助力GSMA Industry Services推出VOLTIS 5G扩展方案，简化全球5G漫游验证流程

加州库比蒂诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的分析和网络解决方案提供商Mobileum Inc. (“Mobileum”)今日宣布，公司进一步深化合作，助力GSMA Industry Services推出VOLTIS（LTE语音互通与测试服务）5G扩展验证项目。该全新扩展项目在现有VoLTE/IMS验证框架基础上新增5G就绪验证，为运营商提供标准化路径，以验证下一代漫游和互通能力。

作为指定验证合作伙伴，Mobileum负责端到端验证流程，从测试规划、资源验证，到测试执行、故障排查和最终报告，为全球运营商提供简化、全球公认的验证服务。

随着5G漫游在全球规模化推广，运营商在与国际合作伙伴验证VoLTE和5G互通性时面临的复杂度不断提升。VOLTIS 5G扩展方案提供标准化验证路径，帮助运营商减少对双边测试的依赖，提升服务可靠性，并获得行业正式认可。运营商能够更快速地建立漫游合作关系，并更有信心地推出服务。

GSMA Industry Services隶属于全球移动通信行业协会，为超过2200家客户提供设备、网络和验证服务，包括移动运营商和设备制造商。

Mobileum首席产品官Miguel Carames表示：“随着运营商向5G转型，漫游互通的复杂度显著提升，且对业务至关重要。我们很高兴继续与GSMA Industry Services合作，将VOLTIS项目扩展至5G领域。我们认为，行业亟需提供一套标准化的全球验证路径，消除双边测试中的阻碍，帮助运营商更快验证和部署5G漫游，在全球范围内实现变革性的漫游体验。”

GSMA行业服务主管Tyler Smith表示：“扩充VOLTIS测试项目以纳入5G就绪验证，是强化全球移动生态系统端到端互通性向前迈出的重要一步。通过在GSMA互通服务体系下提供一致且可信的框架，我们正在帮助运营商、供应商和设备制造商降低测试阻力，提升服务可靠性，并在所有市场加快部署可靠的下一代能力。”

根据GSMA Intelligence数据，预计到2030年5G连接数将达到56亿（《5G现状》(5G in Context)，2025年第三季度，2025年11月），其中65%将采用独立组网模式。与此同时，Kaleido Intelligence预测，在5G漫游和物联网连接快速增长的推动下，2027年批发和零售漫游总收入将超过500亿美元。

随着漫游流量增长和运营商逐步淘汰传统网络，确保语音连续性和无缝跨境性能变得至关重要。若缺乏完善的测试和验证，运营商可能面临漫游故障、用户体验下降、互通问题、客户流失和国际合作项目启动延迟等风险。

Mobileum拥有数十年支持全球漫游、互通测试以及语音、消息和数据服务网络验证的经验。凭借漫游分析、主动测试和信令智能解决方案，Mobileum帮助运营商确保服务性能，保护漫游收入，并加快新国际合作项目的启动。

VOLTIS验证项目及其5G扩展方案已在全球上线，为所有地区的运营商提供支持。

如需了解更多关于GSMA互通测试的详情，请访问此链接。

关于Mobileum Inc.

Mobileum是一家领先的电信分析解决方案提供商，业务涵盖漫游、核心网络、安全、风险管理、国内和国际连接测试以及客户智能等领域。超过1000家客户依赖其Active Intelligence平台，该平台提供先进的分析解决方案，使客户能够将深入的网络和运营智能与实时行动相结合，从而增加收入、改善客户体验并降低成本。Mobileum总部位于硅谷，在澳大利亚、德国、希腊、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英国和阿联酋设有全球办事处。如需了解更多信息，请访问www.mobileum.com

关于GSMA

GSMA是一家全球性组织，致力于凝聚移动生态系统的力量，探索、开发和交付创新成果，为良好商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，让个人、产业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统及相邻行业的移动运营商和机构，围绕三大核心支柱为成员提供服务：普惠连接、行业服务和解决方案、推广外联。相关工作包括推进政策制定、应对当下最重大的社会挑战、巩固支撑移动通信的技术和互通基础，以及通过世界移动通信大会(MWC)和M360系列活动，提供全球最大的移动生态系统汇聚平台。

如需了解更多信息，请访问www.gsma.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。