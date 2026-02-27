Lyten schließt Übernahme von Northvolt Sweden ab und gründet seinen ersten Lyten Industrial Hub in Schweden

SAN JOSE, Kalifornien & STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Lyten, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lithium-Schwefel-Batterien und Energiespeicherung, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Northvolt Ett und Ett Expansion (Skellefteå, Schweden) sowie Northvolt Labs (Västerås, Schweden) abgeschlossen hat. Die Übernahme von Northvolt Sweden umfasst 16 GWh bestehende Batterieproduktionskapazität, mehr als 160 Hektar Land, Infrastruktur und Gebäude zur Unterstützung erweiterter Fertigungs- und Industrieaktivitäten sowie das größte und modernste Batterieforschungs- und -entwicklungszentrum in Europa.

Lyten kündigte außerdem die Gründung des Lyten Industrial Hub in Skellefteå am Standort Northvolt Ett an. Der Industriepark wird die von Northvolt errichtete Infrastruktur und den Zugang zu reichlich vorhandener, sauberer Wasserkraft nutzen, um die Batterieproduktion mit KI-Rechenzentren und ergänzenden Industriebetrieben von strategischer Bedeutung für Schweden und die Europäische Union zusammenzuführen. Lyten plant, seine Batterien und Energiespeichersysteme als Teil der Infrastruktur des Industrieparks zu nutzen.

EdgeConneX, ein weltweit führender Entwickler von Rechenzentren und ein Portfoliounternehmen von EQT, plant den Erwerb eines Rechenzentrumsstandorts von Lyten in Skellefteå. Der Standort hat das Potenzial, zu einem Rechenzentrumscampus mit einer Leistung von einem Gigawatt ausgebaut zu werden, was ihn zu einer der größten Rechenzentrumsanlagen in Europa machen würde.

Dan Cook, CEO und Mitbegründer von Lyten, erklärte: „Mit dieser Akquisition betreibt Lyten nun einen der größten Batterieproduktionsstandorte in Europa und das größte Batterie-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa. Wir verfügen über die Infrastruktur, die Talente und die Technologie, um ein florierendes Batterie-Ökosystem in Nordamerika und Europa aufzubauen, das von lokalen Lieferketten und lokalen Talenten unterstützt wird, um den schnell wachsenden globalen Bedarf an dezentraler Strominfrastruktur zu decken.“

Lyten plant, unverzüglich mit dem Neustart von Northvolt Ett und Northvolt Labs zu beginnen. Ett wird Lithium-Ionen-NMC-Batterien für einen erweiterten Kundenkreis produzieren, darunter Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), die Automobilindustrie und verschiedene Mobilitätsmärkte. Lyten geht davon aus, dass die kommerziellen Verkäufe von Zellen aus Northvolt Ett in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 die BESS-Produktionsstätte von Lyten in Polen, Northvolt Dwa, beliefern werden.

Northvolt Labs in Västerås wird die Entwicklung langlebiger Lithium-Ionen-NMC-Zellen fortsetzen und mit dem Lyten-Team im Silicon Valley zusammenarbeiten, um die Lithium-Schwefel-Batterietechnologie von Lyten für die Gigaskala-Fertigung zu industrialisieren.

Lyten hat eng mit den lokalen Gewerkschaften zusammengearbeitet und wird sowohl in Skellefteå als auch in Västerås ein Wiedereinstellungsprogramm starten. Aufgrund der erwarteten Kundennachfrage plant Lyten, in den nächsten 12 Monaten mehr als 600 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen und das rasante Einstellungstempo in den nächsten Jahren fortzusetzen.

Matthias Arleth, CEO von Lyten Sweden, erklärte: „Nachdem die Transaktion nun abgeschlossen ist, freuen wir uns darauf, die Produktion wieder aufzunehmen und in Schweden eine Produktionslinie nach der anderen hochzufahren. In Skellefteå haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, konsistente, hochwertige Batteriezellen herzustellen, die den aktuellen Kundenbedürfnissen entsprechen. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Västerås wird ein Eckpfeiler unserer Ambitionen sein, mit leistungsstarken NMC- und Lithium-Schwefel-Batterien der nächsten Generation auf die zukünftige Marktnachfrage zu reagieren.“

Kristina Sundin Jonsson, Verwaltungsleiterin der Gemeinde Skellefteå, fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass die Batterieproduktion in Skellefteå nun wieder aufgenommen werden kann. Der Bedarf an Batterien steigt weiter an, und die EU hat Batterien in ihrer kürzlich veröffentlichten Batteriestrategie als strategisches Produkt für die Wettbewerbsfähigkeit Europas identifiziert. Die Voraussetzungen, die wir in Skellefteå haben, ermöglichen es Schweden, eine bedeutende Position in dieser Arbeit einzunehmen und zu einer starken, widerstandsfähigen Batterie-Wertschöpfungskette beizutragen, einschließlich Zulieferern, Forschung und Talentgewinnung.“

Im Oktober gab Lyten den Abschluss der Übernahme der BESS-Produktionsstätte von Northvolt in Danzig, Polen, bekannt und treibt die Übernahme der Vermögenswerte von Northvolt in Heide, Deutschland, voran. Die vollständige Übernahme von Northvolt umfasst Produktionsanlagen mit einem Buchwert von 5 Milliarden US-Dollar. Lyten finanziert die Übernahmen von Northvolt mit Kapitalbeteiligungen bestehender und neuer nordamerikanischer und europäischer Investoren sowie mit Kapital aus der Investition von EdgeConneX in den Rechenzentrumsstandort.

„Wir schätzen die Unterstützung der Gemeinde Skellefteå und der schwedischen Regierung, der US-Regierung und der Europäischen Union bei der Verwirklichung dieser Übernahme sehr“, erklärte Lars Herlitz, Vorsitzender und Mitbegründer von Lyten. „Wir sind uns des Potenzials dieser Vermögenswerte und der Bedeutung der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und des Wirtschaftswachstums in Schweden voll bewusst. Batterien sind heute ein entscheidender Faktor für die Sicherung der Energieunabhängigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, von der Automobilindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu Rechenzentren und der Netzstabilität. Wir bringen das Beste aus der Innovation des Silicon Valley mit der schwedischen Ingenieurs- und Fertigungskompetenz zusammen, um den Erfolg dieser Entwicklung sicherzustellen.“

Über Lyten

Lyten wurde 2015 gegründet und ist weltweit führend im Bereich Lithium-Schwefel-Batterien und fortschrittlicher 3D-Graphenmaterialien. Das Unternehmen hat mehr als 625 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalinvestitionen erhalten und sich Absichtserklärungen über 650 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von der Export Import Bank der USA gesichert. Lyten ist ein Privatunternehmen mit mehr als 1000 Investoren, darunter Stellantis, FedEx, Honeywell, Prime Movers Lab, der Europäische Investitionsfonds und der Luxembourg Future Fund. Kein einzelner externer Investor hält mehr als 5 % des Unternehmenskapitals, und alle bedeutenden Investoren haben ihren Sitz in Nordamerika und Europa. Der Vorstand von Lyten setzt sich aus US-amerikanischen und europäischen Mitgliedern zusammen, der US-Unternehmenssitz befindet sich in San Jose, Kalifornien, und der europäische Unternehmenssitz in Luxemburg.

Das Unternehmen verfügt über mehr als 550 erteilte oder angemeldete Patente und produziert derzeit in San Jose, Kalifornien, Lithium-Schwefel-Batterien aus heimischen Rohstoffen für Kunden aus den Bereichen Drohnen, autonome Systeme und Verteidigung. Außerdem betreibt es in Danzig, Polen, die größte Produktionsstätte für Batterie-Energiespeichersysteme in Europa. Lyten verfügt über ein wachsendes Portfolio an Produkten, die seine 3D-Graphen-Supermaterialien-Plattform in den Bereichen Beton, additive Fertigung, Motorsport und Verteidigung nutzen.

Lyten wurde von Fast Company als achtinnovativstes Energieunternehmen ausgezeichnet und 2024, 2025 und 2026 vom Time Magazine zu einem der führenden amerikanischen Unternehmen für grüne Technologien gekürt. 2025 wurde Lyten zum dritten Mal in Folge vom Silicon Valley Defense Journal in die Liste der 100 führenden Unternehmen für nationale Sicherheit aufgenommen.

