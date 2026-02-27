Lyten finalise l’acquisition de Northvolt Sweden et établit son premier pôle industriel Lyten en Suède

SAN JOSE, Californie et STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Lyten, leader mondial des batteries lithium-soufre et du stockage d’énergie, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Northvolt Ett et Ett Expansion (Skellefteå, Suède) et Northvolt Labs (Västerås, Suède). L’acquisition de Northvolt Sweden comprend 16 GWh de capacité de production de batteries existante, plus de 160 hectares de terrain, des infrastructures et des bâtiments destinés à soutenir l’expansion des activités industrielles et de fabrication, ainsi que le centre de recherche et développement sur les batteries le plus grand et le plus avancé d’Europe.

Lyten a également annoncé la création du Lyten Industrial Hub, situé à Skellefteå, sur le site de Northvolt Ett. Ce pôle industriel utilisera les infrastructures construites par Northvolt et l’accès à une énergie hydraulique abondante et propre pour regrouper la fabrication de batteries avec des centres de données IA et des opérations industrielles complémentaires d’importance stratégique pour la Suède et l’Union européenne. Lyten prévoit d’utiliser ses batteries et ses systèmes de stockage d’énergie dans le cadre des infrastructures du pôle industriel.

EdgeConneX, l’un des principaux développeurs mondiaux de centres de données et une société du portefeuille d’EQT, prévoit d’acquérir un site de centre de données auprès de Lyten à Skellefteå. Ce site a le potentiel de devenir un campus de centres de données d’une capacité d’un gigawatt, ce qui en ferait l’une des plus grandes installations de centres de données en Europe.

Dan Cook, directeur général et cofondateur de Lyten, déclare : « Grâce à cette acquisition, Lyten exploite désormais l’un des plus grands campus de fabrication de batteries en Europe et le plus grand centre de R&D sur les batteries en Europe. Nous disposons de l’infrastructure, des talents et de la technologie nécessaires pour construire un écosystème de batteries florissant en Amérique du Nord et en Europe, soutenu par des chaînes d’approvisionnement et des talents locaux, afin de répondre à la demande mondiale en forte croissance en matière d’infrastructures électriques distribuées. »

Lyten prévoit de lancer immédiatement le processus de redémarrage de Northvolt Ett et Northvolt Labs. Ett produira des batteries lithium-ion NMC destinées à un segment élargi de clients, notamment les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), l’automobile et divers marchés de la mobilité. Lyten prévoit que les ventes commerciales de cellules de Northvolt Ett approvisionneront l’usine de fabrication de BESS de Lyten en Pologne, Northvolt Dwa, au cours du second semestre 2026.

Northvolt Labs, à Västerås, poursuivra le développement de cellules lithium-ion NMC à longue durée de vie et collaborera avec l’équipe de Lyten dans la Silicon Valley afin d’industrialiser la technologie des batteries lithium-soufre de Lyten pour une production à grande échelle.

Lyten travaille en étroite collaboration avec les syndicats locaux et lancera un programme de réembauche à Skellefteå et à Västerås. Sur la base de la demande prévue des clients, Lyten prévoit d’embaucher plus de 600 employés supplémentaires au cours des 12 prochains mois et de maintenir un rythme d’embauche rapide pendant les prochaines années.

Matthias Arleth, directeur général de Lyten Sweden, déclare : « La transaction étant désormais conclue, nous sommes ravis de redémarrer la production et de lancer la montée en puissance en Suède, une ligne de production à la fois. À Skellefteå, nous avons prouvé que nous sommes capables de produire des cellules de batterie de haute qualité et constantes qui répondent aux besoins actuels des clients. Les travaux de recherche et développement menés à Västerås seront la pierre angulaire de notre ambition de répondre à la demande future du marché avec des batteries NMC haute performance et des batteries lithium-soufre de nouvelle génération. »

Kristina Sundin Jonsson, responsable administrative de la municipalité de Skellefteå, ajoute : « Nous sommes ravis que la production de batteries puisse désormais reprendre à Skellefteå. La demande en batteries ne cesse d’augmenter et l’UE a identifié les batteries comme un produit stratégique pour la compétitivité de l’Europe dans sa nouvelle stratégie en matière de batteries. Les conditions préalables dont nous disposons à Skellefteå permettent à la Suède d’occuper une place importante dans ce domaine et de contribuer à la mise en place d’une chaîne de valeur solide et résiliente dans le secteur des batteries, incluant les fournisseurs, la recherche et l’attraction des talents. »

En octobre, Lyten a annoncé la finalisation de l’acquisition de l’usine de fabrication BESS de Northvolt à Gdansk, en Pologne, et poursuit l’acquisition des actifs de Northvolt à Heide, en Allemagne. L’acquisition complète de Northvolt comprend des actifs de fabrication d’une valeur comptable de 5 milliards de dollars. Lyten finance ses acquisitions de Northvolt grâce à des investissements en capitaux propres provenant d’investisseurs nord-américains et européens existants et nouveaux, ainsi qu’à des capitaux provenant de l’investissement d’EdgeConneX dans le site du centre de données.

« Nous apprécions sincèrement le soutien de la municipalité de Skellefteå et du gouvernement suédois, du gouvernement américain et de l’Union européenne, qui ont contribué à faire de cette acquisition une réalité », déclare Lars Herlitz, président et cofondateur de Lyten. « Nous comprenons pleinement le potentiel de ces actifs et l’importance de créer des emplois de haute qualité et de favoriser la croissance économique en Suède. Les batteries jouent désormais un rôle essentiel dans la sécurisation de l’indépendance énergétique et le soutien à la compétitivité des industries européennes, qu’il s’agisse de l’automobile, de l’aérospatiale, des centres de données ou de la résilience des réseaux électriques. Nous combinons le meilleur de l’innovation de la Silicon Valley avec l’expertise suédoise en matière d’ingénierie et de fabrication afin de garantir le succès de ce développement. »

À propos de Lyten

Fondée en 2015, Lyten est le leader mondial des batteries lithium-soufre et des matériaux avancés en graphène 3D. Elle a reçu plus de 625 millions de dollars d’investissements en capitaux propres et obtenu des lettres d’intention pour un financement de 650 millions de dollars de la part de l’Export Import Bank des États-Unis. Lyten est une société privée qui compte plus de 1 000 investisseurs, dont Stellantis, FedEx, Honeywell, Prime Movers Lab, le Fonds européen d’investissement et le Luxembourg Future Fund. Aucun investisseur externe ne détient plus de 5 % du capital de la société et tous les investisseurs importants sont basés en Amérique du Nord et en Europe. Le conseil d’administration de Lyten est composé de membres américains et européens, le siège social américain de la société est situé à San Jose, en Californie, et son siège social européen est situé au Luxembourg.

La société détient plus de 550 brevets délivrés ou en instance et fabrique actuellement des batteries lithium-soufre d’origine nationale à San Jose, en Californie, pour des clients dans les domaines des drones, des systèmes autonomes et de la défense. Elle exploite également la plus grande usine de fabrication de systèmes de stockage d’énergie par batterie en Europe, à Gdansk, en Pologne. Lyten possède un portefeuille croissant de produits utilisant sa plateforme de supermatériaux 3D Graphene dans les domaines du béton, de la fabrication additive, du sport automobile et de la défense.

Lyten a été classée 8e entreprise énergétique la plus innovante par Fast Company et nommée l’une des meilleures entreprises américaines dans le domaine des technologies vertes par Time en 2024, 2025 et 2026. Elle a également été classée parmi les 100 meilleures entreprises de sécurité nationale par le Silicon Valley Defense Journal pour la troisième année consécutive en 2025.

