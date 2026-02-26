-

ThreatAware verzekert $25M van One Peak om securityteams de kracht te geven om te bouwen

Op eigen krachten op winstgevendheid en meer dan 100 klanten beland, lanceert ThreatAware haar security workspace aangestuurd door AI die securityteams de vrijheid biedt om exact te bouwen wat ze nodig hebben.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ThreatAware, het platform voor cyberactivabeheer en cyberhygiëne waarop bedrijven in verschillende sectoren beroep doen, waaronder retail, financiële services en energie, maakte vandaag bekend dat het bedrijf een financiering van $25 miljoen heeft opgehaald van One Peak, de verstrekker van groeikapitaal gespecialiseerd in softwarescale-ups met sterke groei. Deze investering zal ThreatAware helpen om haar snel groeiende activiteiten in Noord-Amerika op schaal te brengen en haar ambitieuze productenroadmap te versnellen, onder andere met de lancering van ThreatAware's security workspace aangestuurd door AI.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor mediavragen neemt u met Olivia Ewin contact op via olivia@onepeak.tech.

Industry:

One Peak

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch

Contacts

Voor mediavragen neemt u met Olivia Ewin contact op via olivia@onepeak.tech.

More News From One Peak

Samenvatting: One Peak behaalt 6x rendement op verkoop van toonaangevend AI-gestuurd platform voor juridische activiteiten, Brightflag, aan Wolters Kluwer

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--One Peak, een toonaangevende gespecialiseerde investeerder in groeikapitaal, kondigt aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om zijn belang in Shine Analytics Limited ('Brightflag') te verkopen aan Wolters Kluwer (Euronext: WKL), een wereldleider in informatieoplossingen, software en diensten voor professionals. Brightflag is het vooraanstaande AI-gestuurde platform voor juridische activiteiten waarmee juridische afdelingen wereldwijd inzicht, automatise...

Samenvatting: One Peak sluit € 443 miljoen groeifonds om Europa’s meest veelbelovende technologiebedrijven te steunen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--One Peak, een toonaangevende technologie-investeerder voor groeifasebedrijven in Europa, kondigt vandaag de sluiting aan van One Peak Growth II met een vaste cap van € 443 miljoen ($ 507 miljoen). Het fonds was aanzienlijk overtekend en sloot bij de opwaarts herziene hard-cap, waardoor het beheerde vermogen van de onderneming op c kwam. € 700 miljoen. De fondsenwerving is gelanceerd in Q1 2020 en gesloten in Q2 2020. One Peak, opgericht door Humbert de Liedekerke en Dav...
Back to Newsroom