ThreatAware verzekert $25M van One Peak om securityteams de kracht te geven om te bouwen
Op eigen krachten op winstgevendheid en meer dan 100 klanten beland, lanceert ThreatAware haar security workspace aangestuurd door AI die securityteams de vrijheid biedt om exact te bouwen wat ze nodig hebben.
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ThreatAware, het platform voor cyberactivabeheer en cyberhygiëne waarop bedrijven in verschillende sectoren beroep doen, waaronder retail, financiële services en energie, maakte vandaag bekend dat het bedrijf een financiering van $25 miljoen heeft opgehaald van One Peak, de verstrekker van groeikapitaal gespecialiseerd in softwarescale-ups met sterke groei. Deze investering zal ThreatAware helpen om haar snel groeiende activiteiten in Noord-Amerika op schaal te brengen en haar ambitieuze productenroadmap te versnellen, onder andere met de lancering van ThreatAware's security workspace aangestuurd door AI.
Voor mediavragen neemt u met Olivia Ewin contact op via olivia@onepeak.tech.