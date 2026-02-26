ThreatAware verzekert $25M van One Peak om securityteams de kracht te geven om te bouwen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ThreatAware, het platform voor cyberactivabeheer en cyberhygiëne waarop bedrijven in verschillende sectoren beroep doen, waaronder retail, financiële services en energie, maakte vandaag bekend dat het bedrijf een financiering van $25 miljoen heeft opgehaald van One Peak, de verstrekker van groeikapitaal gespecialiseerd in softwarescale-ups met sterke groei. Deze investering zal ThreatAware helpen om haar snel groeiende activiteiten in Noord-Amerika op schaal te brengen en haar ambitieuze productenroadmap te versnellen, onder andere met de lancering van ThreatAware's security workspace aangestuurd door AI.

