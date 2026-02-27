Venture Global conclut un nouveau partenariat à long terme avec Hanwha (République de Corée) dans le domaine du GNL

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) et Hanwha Aerospace Co., Ltd. ont annoncé la signature d'un nouvel accord d'achat et de vente (SPA) portant sur l'achat de 1,5 Mt/an de gaz naturel liquéfié (GNL) américain auprès de Venture Global pendant vingt ans à compter de 2030. Cet accord porte le portefeuille de contrats à long terme de Venture Global à plus de 46 MTPA.

« Venture Global est ravi d'annoncer son premier accord d'approvisionnement à long terme en République de Corée grâce à un nouveau partenariat avec Hanwha Aerospace, qui marque une nouvelle étape importante dans l'expansion de l'approvisionnement fiable et à long terme en GNL de nos partenaires en Asie », a indiqué M. Mike Sabel, président-directeur général de Venture Global. « Nous sommes fiers de répondre aux besoins énergétiques mondiaux croissants avec du GNL américain sûr et à bas prix, tout en renforçant le partenariat énergétique stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée afin de soutenir la croissance industrielle et économique à long terme. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas prix, avec une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dans sa première installation en 2022 et est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de GNL aux États-Unis. Cette entreprise intégrée verticalement comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Les trois premiers projets de l’entreprise, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe d’Amérique. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace est une filiale principale du groupe Hanwha, qui opère en tant que société mondiale principalement axée sur l'aérospatiale et la défense, avec des activités en expansion dans les domaines de l'énergie et des infrastructures industrielles. Hanwha Aerospace met en place une chaîne de valeur du GNL en collaboration avec d'autres filiales du groupe Hanwha afin de renforcer la sécurité énergétique et d'améliorer l'efficacité des solutions d'énergie propre à l'échelle mondiale.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous considérons que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de sécurité relatives aux déclarations prospectives contenues dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l'« Exchange Act »). Toutes les déclarations contenues dans le présent document, à l'exception des déclarations de faits historiques, sont des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « projette », « a l'intention de », « anticipe », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cibler », « continuer », la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables.

Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations sur nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance prévues et les tendances prévues ayant un impact sur nos activités. Ces déclarations ne sont que des prévisions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Il existe des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre niveau d'activité, notre performance ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, du niveau d'activité, de la performance ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever des projets futurs et des actifs connexes, et notre incapacité potentielle à obtenir un tel financement à des conditions acceptables, voire à en obtenir un tout court ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l'exploitation de gazoducs et de raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l'obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d'œuvre, à l'indisponibilité de travailleuses et de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d'autres risques ; l'incertitude concernant l'avenir de la dynamique du commerce mondial, les accords commerciaux internationaux et la position des États-Unis d'Amérique sur le commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance à l'égard de nos entrepreneurs en génie, approvisionnement et construction et autres pour mener avec succès nos projets, y compris l'incapacité potentielle de nos entrepreneurs à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l'opposition de groupes environnementaux ou d'autres groupes d'intérêt public, ou le manque de soutien des autorités locales et des communautés nécessaires à nos projets, qui pourraient avoir un impact négatif sur l'obtention des permis, le calendrier ou le développement, la construction et l'exploitation globaux de nos projets ; et les risques liés à d'autres facteurs évoqués dans la section « Item 1A. —Facteurs de risque» de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et de tout rapport ultérieur déposé auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces déclarations afin de refléter des événements ou circonstances ultérieurs, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.