Venture Global annuncia una nuova collaborazione per la fornitura di GNL a lungo termine con la coreana Hanwha

L'accordo ventennale di compravendita segna il primo SPA di Venture Global con un'entità coreana

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e Hanwha Aerospace Co., Ltd. hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo accordo di compravendita (SPA, Sales and Purchase Agreement) per l'acquisto di 1,5 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense da Venture Global per vent'anni a partire dal 2030. Questo accordo porta il portafoglio di contratti a lungo termine di Venture Global a oltre 46 MTPA.

“Venture Global è entusiasta di annunciare il suo primo accordo di fornitura a lungo termine in Corea attraverso una nuova collaborazione con Hanwha Aerospace che segna un ulteriore passo avanti nell'estensione della fornitura affidabile, a lungo termine di GNL ai nostri partner in Asia”, ha dichiarato Mike Sabel, CEO di Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

