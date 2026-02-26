ThreatAware obtient 25 millions de dollars de One Peak pour donner aux équipes de sécurité les moyens de se développer

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ThreatAware, la plateforme de gestion des actifs cybernétiques et d'hygiène cybernétique suscitant la confiance d'entreprises de divers secteurs, notamment le commerce de détail, les services financiers et l'énergie, a annoncé aujourd'hui avoir levé 25 millions de dollars auprès de One Peak, la société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de logiciels à forte croissance. Cet investissement permettra à ThreatAware de développer ses activités en Amérique du Nord, actuellement en pleine croissance, et d'accélérer son ambitieux plan de développement produit, notamment le lancement de son espace de travail de sécurité alimenté par l'IA.

Au cœur de la plateforme de ThreatAware se trouve sa technologie propriétaire de gestion d'actifs cybernétiques, capable de résoudre un problème ignoré par la plupart des entreprises. Les données de ThreatAware révèlent systématiquement, qu'en moyenne, 10 % des appareils accédant aux réseaux d'entreprise échappent totalement à la détection des outils existants, alors que 30 % des contrôles de sécurité ne sont pas effectués, sont mal configurés ou dysfonctionnent silencieusement. Avec l'adoption croissante du cloud et du télétravail, qui augmentent la surface d'attaque des entreprises, ces angles morts représentent un risque critique et croissant.

ThreatAware a développé la technologie permettant de combler cette lacune. Sa technologie de correspondance temporelle (brevet en instance) et plus de 150 intégrations prédéfinies détectent chaque appareil accédant aux données de l'entreprise et vérifient que les contrôles de sécurité sont bien déployés, fonctionnels et opérationnels, une action demandant moins de 30 minutes et sans intervention d'agent.

Mais la visibilité n'est que la première pierre. L'espace de travail de ThreatAware alimenté par l'IA, et bientôt disponible, est conçu pour permettre aux équipes de sécurité de créer en quelques minutes les outils et automatisations précis dont elles ont besoin. Les premiers utilisateurs constatent ses effets en développant des outils de gestion de licences logicielles sur mesure en moins d'une heure et des applications capables de constater des économies significatives quelques minutes après leur déploiement.

Jon Abbott, CEO et cofondateur de ThreatAware, a déclaré : « Les équipes de sécurité en ont assez de devoir adapter leurs workflows à des outils rigides et standardisés qui ne correspondent plus à leurs besoins. Nous avons consacré six ans à la construction de la base de données sur les actifs cybernétiques la plus précise du marché ; nous mettons désormais cette infrastructure à profit pour permettre aux équipes de créer, grâce à l’IA, les outils véritablement nécessaires. »

Humbert de Liedekerke Beaufort, cofondateur et associé gérant de One Peak, a déclaré : « ThreatAware a réalisé quelque chose de remarquable : devenir rentable et compter plus de 100 clients sans le moindre financement extérieur. Cela témoigne de la solidité de son produit. La plateforme de renseignement sur les cyberactifs de ThreatAware, d'une grande précision, combinée à ses capacités alimentées par l'IA, est unique sur le marché. Nous sommes convaincus que ThreatAware est parfaitement positionnée pour devenir un leader exceptionnel des infrastructures de sécurité modernes, en transformant l'accès à la visibilité et au contrôle des équipes de sécurité dans des environnements de plus en plus complexes. Nous nous réjouissons de soutenir ThreatAware dans sa prochaine phase de croissance. »

À propos de ThreatAware

ThreatAware est la plateforme de gestion des actifs et d'hygiène cybernétique suscitant la confiance plus de 100 entreprises. Elle permet d'explorer tous les appareils, de valider tous les contrôles de sécurité et de combler les lacunes que les autres outils ne détectent pas. Fondée en 2018 et déployable en moins de 30 minutes sans intervention d'agent, ThreatAware accompagne les entreprises au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur threataware.com.

À propos de One Peak

One Peak est une société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans les entreprises technologiques en phase d'accélération, qui compte 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. One Peak fournit des capitaux de croissance, une expertise opérationnelle et l'accès à son vaste réseau d'entrepreneurs exceptionnels, afin de contribuer à transformer des entreprises innovantes et à forte croissance en leaders exceptionnels de leur secteur. Parmi les investissements de One Peak, outre ThreatAware, figurent Akur8, Ardoq, Cymulate, Datarails, Deepki, Docplanner, emnify, iplicit, Keepit, Lucca, Neo4j, PandaDoc, Sparta et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.onepeak.tech.

