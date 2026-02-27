-

A Andersen Consulting amplia oferta de transformação digital com a Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um Acordo de Colaboração com a empresa italiana Aesys, fortalecendo suas capacidades em tecnologia e integração de sistemas.

Fundada em 2013, a Aesys é uma empresa de tecnologia digital e integração de sistemas que oferece soluções de TI de ponta a ponta. A empresa combina expertise em desenvolvimento de software, computação em nuvem, aprendizado de máquina e cibersegurança com um sólido histórico em integração de sistemas bancários e automotivos, ajudando organizações a acelerar a transformação digital e fortalecer a infraestrutura tecnológica.

“Por meio desta colaboração, podemos agregar ainda mais valor aos clientes, combinando nossa profunda expertise em integração de sistemas com a plataforma global da Andersen Consulting”, disse Samuel Roberto, gerente de Negócios Internacionais da Aesys. “Juntos, ajudaremos as organizações a fortalecer suas bases tecnológicas, adotar soluções inovadoras em áreas como aprendizado de máquina e cibersegurança e alcançar uma transformação digital sustentável.”

“Este acordo com a Aesys é uma combinação perfeita para a Andersen Consulting”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Seu legado de excelência em integração de sistemas, aliado à sua recente expansão para serviços de tecnologia avançada, aumenta o valor que entregamos aos clientes que estão passando pela transformação digital.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

