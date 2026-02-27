Hydnum Steel obtient 500 MW de puissance électrique, une étape clé dans la construction de son usine d'acier propre en Espagne

PUERTOLLANO, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Hydnum Steel a franchi une étape décisive en construisant la première aciérie propre d'Espagne après obtention du raccordement au réseau électrique au niveau du nœud de Brazatortas, dans la province de Ciudad Real. L'entreprise s'est vue attribuer une capacité de production de 500 MW, comme indiqué au Journal officiel de l'État, ce qui devrait suffire à alimenter son four à arc électrique. Cette concession représente une étape importante pour ce projet novateur de la péninsule Ibérique.

Hydnum Steel consolide son statut de fournisseur fiable d'acier européen propre. Son usine, entièrement numérisée, produira des bobines d'acier laminées à chaud de manière efficace et durable, bénéficiant ainsi l'environnement et l'économie. Hydnum Steel offrira une solution aux secteurs consommateurs d'acier qui doivent décarboner leurs processus de production. L'usine fournira également de l'acier plat, qui souffre actuellement de pénurie dans l'UE. Les pays européens importent près de 11 millions de tonnes d'acier par an. Hydnum Steel prévoit une production initiale de 1,5 million de tonnes, les projections indiquant une production à terme de 2,7 millions de tonnes. La construction débutera en 2026, avec un investissement de plus de 1,5 milliard d'euros. Plus de 400 emplois directs devraient être créés par Hydnum Steel en phase de démarrage, et dépassant les 1 000 emplois à terme.

Lors du processus de raccordement, le ministère de la Transition écologique privilégie les projets qui réduisent les émissions. L'ampleur de l'investissement et la date de démarrage prévue sont également prises en compte. Hydnum Steel excelle dans tous ces domaines. En éliminant les énergies fossiles, l'entreprise utilisera 100 % d'énergies renouvelables et atteindra une réduction de 98 % de ses émissions par rapport à une aciérie classique à haut fourneau.

