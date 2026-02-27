Venture Global宣布与韩国Hanwha建立新的长期液化天然气合作关系

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日，Venture Global, Inc.（NYSE：VG）与Hanwha Aerospace Co., Ltd.宣布签署新的购销协议(SPA)。根据该SPA，Hanwha将从2030年起，在二十年内每年向Venture Global采购150万吨美国液化天然气(LNG)。此项协议将Venture Global的长期合同供应总量提升至每年超过4600万吨。

Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“我们很高兴地宣布，通过与Hanwha Aerospace建立新的合作伙伴关系，我们在韩国达成了首个长期供应协议，这是我们在亚洲拓展长期可靠的LNG供应合作关系的又一重要里程碑。我们很荣幸能够以低成本、可靠的美国LNG支持全球不断增长的能源需求，同时加强美韩战略能源伙伴关系，支持长期工业与经济发展。”

关于Venture Global

Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商，其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年，Venture Global从其首个工厂开始生产LNG，目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存(CCS)项目。

关于Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace是Hanwha Group的核心成员公司，是一家全球化企业，主要专注于航空航天和国防领域，同时业务正逐步拓展至能源和工业基础设施。Hanwha Aerospace正与其他Hanwha Group成员公司合作建立LNG价值链，共同提升能源安全，并推动全球清洁能源解决方案有效实施。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。我们打算使此类前瞻性陈述适用经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（简称“《交易法》”）第21E条中包含的关于前瞻性陈述的安全港条款。除了关于历史事实的陈述外，本文所包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“推测”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“持续”等术语及其否定形式或其他类似术语加以识别。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括：我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设，且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资；可能无法准确估算项目成本，且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策（包括关税影响）的不确定性；项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商，可能面临承包商无法履行合同义务的风险；各类经济和政治因素，包括环保或公共利益团体的反对，或缺乏地方政府和社区支持，可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求，否则我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。