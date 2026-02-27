SOLUM et Competera étendent leur partenariat pour intégrer des solutions de tarification basées sur l’IA avec l’exécution ESL en temps réel à travers l’Europe

DUESSELDORF, Germany--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) et Competera ont annoncé l’élargissement de leur partenariat stratégique afin de renforcer la connexion entre l’intelligence tarifaire basée sur l’IA et l’exécution en temps réel des étiquettes électroniques de gondole (ESL) au sein des réseaux de distribution européens. Cette annonce fait suite à un fort intérêt suscité lors d’EuroShop, où la solution intégrée a attiré l’attention de nombreux opérateurs retail dans la région.

Cette collaboration réunit les solutions de tarification basées sur l’IA de Competera, destinées au retail de grande entreprise, avec la plateforme Newton ESL de SOLUM, permettant aux distributeurs d’aligner une optimisation tarifaire avancée avec une communication synchronisée en rayon.

La plateforme de Competera utilise l’apprentissage automatique et des analyses avancées pour aider les retailers à équilibrer compétitivité et tarification basée sur la valeur, renforcer la fidélité des clients, améliorer la précision tarifaire et stimuler une croissance durable du chiffre d’affaires et des marges sur de larges assortiments. Grâce à l’intégration via API avec l’infrastructure Newton ESL de SOLUM — alimentée par le protocole Newton, rapide et à faible latence — les recommandations tarifaires optimisées peuvent être déployées automatiquement et de manière cohérente en magasin.

Cette architecture permet des mises à jour de prix rapides et synchronisées à travers de vastes réseaux de magasins, garantissant une exécution fiable des stratégies de tarification basées sur les données.

Lors d’EuroShop, les retailers ont réagi très positivement à la possibilité de connecter directement l’intelligence tarifaire à l’exécution ESL en temps réel, soulignant l’importance croissante de relier l’analyse avancée à une infrastructure magasin fiable. Le fort engagement observé durant l’événement a conduit à des discussions approfondies sur les priorités de déploiement et les voies d’intégration. Les deux entreprises ont convenu de continuer à travailler étroitement avec les distributeurs intéressés pour affiner les modèles d’implémentation et accélérer la transformation tarifaire pilotée par l’IA en Europe.

Alex Halkin, CEO et cofondateur de Competera, a déclaré :

« Les distributeurs de grande envergure cherchent de plus en plus à combiner une intelligence tarifaire avancée avec une exécution en magasin fiable. L’élargissement de notre collaboration avec SOLUM nous permet d’étendre la tarification basée sur l’IA à l’environnement physique du magasin, garantissant des stratégies mises en œuvre de manière cohérente et à grande échelle dans les réseaux retail européens. »

Daniel Lee, CEO de SOLUM Europe, a ajouté :

« Un écosystème retail connecté nécessite plus qu’une analyse avancée : il dépend d’une infrastructure capable d’exécuter à grande échelle. L’alignement des solutions de tarification pilotées par l’IA de Competera avec notre plateforme Newton ESL renforce les bases commerciales nécessaires pour déployer des stratégies de tarification intelligentes de manière fluide et à l’échelle de l’entreprise. »

À propos de SOLUM

Fondée en 2015 en tant que spin‑off de Samsung Electro‑Mechanics, SOLUM est une entreprise cotée en bourse sur le KOSPI. La société s’est imposée comme un leader dans les solutions d’alimentation électrique, les technologies d’affichage et les étiquettes électroniques de gondole (ESL), stimulant l’innovation dans le secteur retail mondial. Avec un engagement fort envers l’innovation centrée sur le client et la transformation durable du commerce, SOLUM continue de développer des solutions de haute qualité permettant aux retailers d’opérer plus efficacement dans un monde de plus en plus digitalisé.

https://www.solum-group.com

À propos de Competera

Competera aide les distributeurs grâce à des solutions de tarification basées sur l’IA et centrées sur le client, offrant des prix optimaux avec rapidité, précision et simplicité. Propulsée par la Contextual AI propriétaire, la plateforme analyse en continu des milliards de combinaisons tarifaires et plus de 20 facteurs de demande — allant de la dynamique concurrentielle aux comportements client hyper‑locaux — afin de recommander des prix qui maximisent la rentabilité tout en renforçant la fidélité des clients. Depuis 2017, Competera a optimisé plus de 60 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour plus de 50 distributeurs dans 18 pays.

https://competera.ai/