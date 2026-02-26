PNCC selecciona LotusFlare para impulsar la plataforma digital BSS y de comercio para la nueva red autónoma 4G/5G

SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--LotusFlare, proveedor de una plataforma de comercio digital y monetización nativa en la nube e impulsada por IA para proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), ha anunciado hoy que Palau National Communications Corporation (PNCC) lo ha seleccionado para ofrecer una plataforma integral de comercio y monetización, que incluye un sistema de soporte empresarial digital completo (dBSS), como parte del programa más amplio de modernización de la red 4G/5G autónoma (SA) de PNCC.

La solución de LotusFlare dará soporte a los suscriptores de PNCC en servicios móviles, banda ancha fija y televisión digital, y también les permitirá capacidades multitenant únicas alineadas con la estrategia digital y regional a largo plazo de PNCC.

PNCC se ha embarcado en un programa integral de modernización tecnológica centrado en aumentar la velocidad de comercialización, mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa a largo plazo.

