Andersen Consulting styrker sit udbud inden for digital transformation med Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med den italienske virksomhed Aesys og udbygger dermed sine kompetencer inden for teknologi og systemintegration.

Aesys blev stiftet i 2013 og er en virksomhed inden for digital teknologi og systemintegration, der leverer komplette it-løsninger. De kombinerer ekspertise inden for softwareudvikling, cloud computing, machine learning og cybersikkerhed med en stærk historik inden for systemintegration til bank- og bilindustrien og hjælper organisationer med at accelerere deres digitale transformation og forstærke deres teknologiske infrastruktur.

"Med dette samarbejde kan vi skabe endnu større værdi for kunderne ved at kombinere vores dybe ekspertise inden for systemintegration med Andersen Consultings globale platform," udtaler Samuel Roberto, international business manager hos Aesys. "Sammen vil vi hjælpe organisationer med at styrke deres teknologiske fundament, implementere innovative løsninger inden for områder som machine learning og cybersikkerhed og opnå en bæredygtig digital transformation."

"Denne aftale med Aesys er et naturligt match for Andersen Consulting," udtaler Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Deres tradition for eksemplarisk systemintegration, kombineret med deres nylige ekspansion inden for avancerede teknologitjenester, øger den værdi, vi leverer til kunder, der navigerer i den digitale transformation."

