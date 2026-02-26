Mobileum協助GSMA Industry Services推出VOLTIS 5G擴充方案，簡化全球5G漫遊驗證流程

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的分析和網路解決方案供應商Mobileum Inc. (“Mobileum”)今日宣布，公司進一步深化合作，協助GSMA Industry Services推出VOLTIS（LTE語音互通與測試服務）5G擴充驗證計畫。該全新擴充計畫在現有VoLTE/IMS驗證架構基礎上新增5G就緒驗證，為營運商提供標準化路徑，以驗證下一代漫遊和互通能力。

身為指定驗證合作夥伴，Mobileum負責端對端驗證流程，從測試規劃、資源驗證，到測試執行、故障排查和最終報告，為全球營運商提供簡化、全球公認的驗證服務。

隨著5G漫遊在全球規模化推廣，營運商在與國際合作夥伴驗證VoLTE和5G互通性時面臨的複雜度不斷提升。VOLTIS 5G擴充方案提供標準化驗證路徑，協助營運商減少對雙邊測試的依賴，提升服務可靠性，並獲得業界正式肯定。營運商能夠更快速地建立漫遊合作關係，並更有信心地推出服務。

GSMA Industry Services隸屬於全球行動通訊產業協會，為超過2200家客戶提供裝置、網路和驗證服務，包括行動營運商和裝置製造商。

Mobileum產品長Miguel Carames表示：「隨著營運商向5G轉型，漫遊互通的複雜度顯著提升，且對業務至關重要。我們欣然繼續與GSMA Industry Services合作，將VOLTIS計畫擴充至5G領域。我們認為，產業亟需提供一套標準化的全球驗證路徑，消除雙邊測試中的阻礙，協助營運商更快驗證和部署5G漫遊，在全球實現變革性的漫遊體驗。」

GSMA產業服務主管Tyler Smith表示：「擴充VOLTIS測試計畫以納入5G就緒驗證，是強化全球行動生態系統端對端互通性向前邁出的重要一步。透過在GSMA互通服務體系下提供一致且可信的架構，我們正在協助營運商、供應商和裝置製造商降低測試阻力，提升服務可靠性，並在所有市場加快部署可靠的下一代能力。」

根據GSMA Intelligence稱，到2030年5G連接數可望達到56億（《5G現狀》(5G in Context)，2025年第三季，2025年11月），其中65%將採用獨立組網模式。與此同時，Kaleido Intelligence預測，在5G漫遊和物聯網連接快速成長的推動下，2027年批發和零售漫遊總收入將超過500億美元。

隨著漫遊流量成長和營運商逐步淘汰傳統網路，確保語音連續性和順暢跨境效能變得至關重要。若缺乏完善的測試和驗證，營運商可能面臨漫遊故障、使用者體驗下降、互通問題、客戶流失和國際合作計畫啟動延遲等風險。

Mobileum擁有數十年支援全球漫遊、互通測試以及語音、消息和資料服務網路驗證的經驗。憑藉漫遊分析、主動測試和信令智慧解決方案，Mobileum協助營運商確保服務效能，保護漫遊收入，並加快新國際合作計畫的啟動。

VOLTIS驗證計畫及其5G擴充方案已在全球上線，為所有地區的營運商提供支援。

如欲瞭解更多關於GSMA互通測試的詳情，請造訪此連結。

關於Mobileum Inc.

Mobileum是一家首屈一指的電信分析解決方案供應商，業務涵蓋漫遊、核心網路、安全、風險管理、國內和國際連接測試以及客戶智慧等領域。超過1000家客戶依賴其Active Intelligence平台，該平台提供先進的分析解決方案，使客戶能夠將深入的網路和營運智慧與即時行動相結合，從而增加收入、改善客戶體驗並降低成本。Mobileum總部位於矽谷，在澳洲、德國、希臘、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英國和阿拉伯聯合大公國設有全球辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mobileum.com

關於GSMA

GSMA是一家全球性組織，致力於凝聚行動生態系統的力量，探索、開發和交付創新成果，為正向商業環境和社會變革奠定基礎。我們的願景是釋放連接的全部力量，讓個人、產業和社會蓬勃發展。GSMA代表行動生態系統及相鄰產業的行動營運商和機構，圍繞三大核心支柱為成員提供服務：普惠連接、產業服務和解決方案、推廣外聯。相關工作包括推進政策制定、因應當下最重大的社會挑戰、鞏固支撐行動通訊的技術和互通基礎，以及透過世界行動通訊大會(MWC)和M360系列活動，提供全球最大的行動生態系統匯聚平台。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.gsma.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。