Lyten rondt overname van Northvolt Sweden af en vestigt zijn eerste Lyten-industriële hub in Zweden

SAN JOSE, Calif. & STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Lyten, een wereldwijde leider op het gebied van lithiumzwavelbatterijen en energieopslag, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van Northvolt Ett en Ett Expansion (Skellefteå, Zweden) en Northvolt Labs (Västerås, Zweden) heeft afgerond. De overname van Northvolt Sweden omvat 16 GWh aan bestaande batterijproductiecapaciteit, meer dan 160 hectare grond, infrastructuur en gebouwen. waarmee het zijn uitgebreide productie- en industriële activiteiten ondersteunt. Het bedrijf heeft ook het grootste en meest geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor batterijen in Europa.

Lyten kondigde ook de oprichting van de Lyten-industriële hub aan. Het industriecentrum is gelegen in Skellefteå, op de Northvolt Ett-site. De hub zal gebruikmaken van de door Northvolt gebouwde infrastructuur en de overvloedige, schone waterkracht om de batterijproductie te combineren met AI-datacenters en aanvullende industriële activiteiten die van strategisch belang zijn voor Zweden en de Europese Unie. Lyten is van plan om zijn batterijen en energieopslagsystemen in de infrastructuur van het industriële centrum te integreren.

EdgeConneX, een toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar van datacenters en een portefeuillebedrijf van EQT, is van plan een datacenterlocatie van Lyten in Skellefteå over te nemen. De locatie heeft het potentieel om uit te groeien tot een datacentercampus van één gigawatt, waarmee het een van de grootste datacenterfaciliteiten in Europa wordt.

Dan Cook, CEO en medeoprichter van Lyten, verklaart: “Met deze overname exploiteert Lyten nu een van de grootste batterijfabrieken in Europa en het grootste R&D-centrum voor batterijen in Europa. We beschikken over de infrastructuur, het talent en de technologie om een bloeiend batterij-ecosysteem op te bouwen in Noord-Amerika en Europa, ondersteund door lokale toeleveringsketens en lokaal talent. Zo kunnen we voldoen aan de snel groeiende wereldwijde behoefte aan gedistribueerde elektriciteitsinfrastructuur.”

Lyten is van plan het reorganisatieproces voor Northvolt Ett en Northvolt Labs onmiddellijk te starten. Ett zal lithium-ion NMC-batterijen produceren voor een breder segment van klanten, waaronder batterij-energieopslagsystemen (BESS), de automobielindustrie en diverse mobiliteitsmarkten. Lyten verwacht dat de commerciële verkoop van cellen van Northvolt Ett in de tweede helft van 2026 zal worden gebruikt voor de bevoorrading van Lyten's BESS-productiefaciliteit in Polen, Northvolt Dwa.

Northvolt Labs in Västerås zal lithium-ion NMC-cellen met een lange gebruiksduur blijven ontwikkelen. Daarnaast zal het samenwerken met het Lyten Silicon Valley-team om de batterijtechnologie van Lyten op basis van lithium en zwavel te kunnen toepassen voor productie op gigaschaal.

Lyten werkt nauw samen met de lokale vakbonden en zal zowel in Skellefteå als in Västerås een programma voor het aanwerven van personeel lanceren. Op basis van de verwachte vraag van klanten is Lyten van plan om in de komende 12 maanden meer dan 600 extra medewerkers te werven en de komende jaren in hoog tempo door te gaan met het aannemen van personeel.

Matthias Arleth, CEO van Lyten Sweden, zegt: "Nu de transactie is afgerond, kijken we ernaar uit om de productie te hervatten en in Zweden één productielijn na de andere op te starten. In Skellefteå hebben we bewezen dat we in staat zijn om consistente, hoogwaardige batterijcellen te produceren die aan de huidige behoeften van onze klanten voldoen. Het onderzoek en de ontwikkeling in Västerås krijgen een belangrijke rol in onze ambitie om in te spelen op de toekomstige marktvraag naar zowel hoogwaardige NMC- als de volgende generatie lithiumzwavelbatterijen.

Kristina Sundin Jonsson, hoofd Administratie van de gemeente Skellefteå, voegt hieraan toe: “We zijn blij dat de batterijproductie in Skellefteå kan worden hervat. Er is steeds meer vraag naar batterijen en de EU heeft in haar onlangs gepubliceerde batterijstrategie batterijen aangemerkt als een strategisch product voor het concurrentievermogen van Europa. Dankzij de voorwaarden die we in Skellefteå hebben, kan Zweden een belangrijke positie innemen in deze ontwikkeling. Het kan bijdragen aan een sterke, veerkrachtige waardeketen voor batterijen, inclusief leveranciers, onderzoek en het aantrekken van talent."

In oktober kondigde Lyten aan dat het de overname van Northvolt's BESS-productiefaciliteit in Gdansk, Polen, had afgerond. Daarnaast vordert de overname van de installaties van Northvolt in Heide, Duitsland. De volledige overname van Northvolt omvat productieactiva met een boekwaarde van 5 miljard dollar. Lyten financiert de overname van Northvolt met aandeleninvesteringen van bestaande en nieuwe Noord-Amerikaanse en Europese investeerders en met kapitaal uit de investering van EdgeConneX in het datacenter.

“We zijn de gemeente Skellefteå en de Zweedse regering, de Amerikaanse regering en de Europese Unie zeer dankbaar voor hun steun bij het realiseren van deze overname”, aldus Lars Herlitz, voorzitter en medeoprichter van Lyten. “We begrijpen het potentieel van deze activa en het belang van het creëren van hoogwaardige banen en economische groei in Zweden volledig. Batterijen staan tegenwoordig centraal om energieonafhankelijkheid te verzekeren. Ze ondersteunen het concurrentievermogen van Europese industrieën, zoals de auto-industrie, de lucht- en ruimtevaart, datacenters en de veerkracht van het elektriciteitsnet. We brengen het beste van de innovatie in Silicon Valley samen met de expertise van Zweden op het gebied van engineering en productie om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling een succes wordt.”

Over Lyten

Lyten, opgericht in 2015, is wereldwijd marktleider op het gebied van lithiumzwavelbatterijen en geavanceerde 3D-grafeenmaterialen. Het bedrijf heeft meer dan 625 miljoen dollar aan aandeleninvesteringen ontvangen en intentieverklaringen voor 650 miljoen dollar aan financiering van de Export Import Bank van de VS binnengehaald. Lyten is een particuliere onderneming met meer dan 1000 investeerders, waaronder Stellantis, FedEx, Honeywell, Prime Movers Lab, het Europees Investeringsfonds en het Luxembourg Future Fund. Geen enkele externe investeerder bezit meer dan 5% van het aandelenkapitaal van het bedrijf en alle belangrijke investeerders zijn gevestigd in Noord-Amerika en Europa. De raad van bestuur van Lyten bestaat uit Amerikaanse en Europese leden, het Amerikaanse hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, en het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Luxemburg.

Het bedrijf heeft meer dan 550 verleende of aanhangige octrooien en produceert momenteel in San Jose, Californië, binnenlands geproduceerde lithiumzwavelbatterijen voor klanten in de sectoren drones, autonome systemen en defensie. Daarnaast exploiteert het bedrijf de grootste productiefaciliteit voor batterij-energieopslagsystemen in Europa, in Gdansk, Polen. Lyten bezit een groeiende portfolio van producten die gebruikmaken van zijn 3D grafeen-supermateriaalplatform in beton, additieve productie, motorsport en defensie.

Lyten werd door Fast Company uitgeroepen tot het op zeven na meest innovatieve energiebedrijf en door Time in 2024, 2025 en 2026 tot een van Amerika's beste groene technologiebedrijven. In 2025 werd het bedrijf voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in de Top 100 National Security Companies van het Silicon Valley Defense Journal.

