Le groupe Telekom Srbija obtient des notations de crédit internationales emblématiques de la part de Fitch et Moody’s, marquant une première historique pour les Balkans occidentaux

BELGRADE, Serbie--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Telekom Srbija a annoncé aujourd’hui avoir obtenu des notations de crédit internationales attribuées par Fitch Ratings et Moody’s Investors Service, marquant une étape historique en devenant la première entreprise dont le siège est situé dans les Balkans occidentaux à obtenir cette distinction.

Fitch Ratings a confirmé la notation d’émetteur à long terme de Telekom Srbija dans le cadre de sa première émission obligataire sur le marché financier international, saluant la solide position du groupe sur le marché, la résilience de son profil de flux de trésorerie ainsi que la rigueur de sa stratégie financière. Moody’s Investors Service a attribué une note B1 à l’émission obligataire de l’entreprise, soulignant la solidité de ses performances opérationnelles et son importance stratégique au sein du secteur régional des télécommunications.

En devenant la première entreprise basée dans les Balkans occidentaux à émettre des obligations sur le marché financier international et à obtenir des notations de deux des principales agences internationales de notation de crédit, Telekom Srbija établit une nouvelle référence pour le secteur корпоративatif de la région. Cette réussite témoigne d’une confiance croissante des investisseurs, tant envers l’entreprise qu’envers le potentiel économique plus large de la Serbie et des Balkans occidentaux.

Vladimir Lučić, PDG deTelekom Srbija, a affirmé :

« Il s’agit d’un moment décisif pour Telekom Srbija et pour l’ensemble de la communauté d’affaires de notre région. Pour la première fois, une entreprise ayant son siège dans les Balkans occidentaux a réussi à accéder au marché obligataire international et à obtenir des notations de crédit auprès de certaines des agences internationales les plus respectées. Cette étape reflète la solidité de notre modèle d’affaires, la croissance soutenue que nous avons enregistrée sur nos marchés clés ainsi que la crédibilité que nous avons bâtie auprès des investisseurs internationaux. Nous pensons que cette réussite ouvrira la voie à d’autres entreprises serbes et régionales souhaitant accéder aux marchés mondiaux des capitaux dans des conditions concurrentielles. »

Le groupe Telekom Srbija est le principal fournisseur de services de télécommunications et de services numériques en Europe du Sud-Est. Il dessert des millions de clients dans les domaines des services mobiles, fixes, haut débit et multimédias. Ces dernières années, l’entreprise a accéléré ses investissements dans l’expansion de ses réseaux, ses plateformes numériques et ses contenus médiatiques, consolidant ainsi sa position concurrentielle et soutenant une croissance durable à long terme.

À propos du groupe Telekom Srbija

Le groupe Telekom Srbija, dont le siège social est situé en Serbie et qui opère dans 13 pays en Europe et au-delà (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), est l'un des opérateurs de télécommunications les plus importants et les plus dynamiques d'Europe du Sud-Est, et un leader de la transformation numérique dans les Balkans occidentaux. Avec près de 14 millions d'abonnés et plus de 13 000 employés, le groupe fournit des services dans quatre segments clés : la téléphonie fixe, les communications mobiles, l'Internet et le multimédia.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.