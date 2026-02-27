PNCC、新しい4G/5Gスタンドアロンネットワーク向けデジタルBSSおよびコマースプラットフォームにロータスフレアを採用

カリフォルニア州サンタクララ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 通信サービスプロバイダー（CSP）向けのクラウドネイティブなAI主導型デジタルコマースおよび収益化プラットフォームのプロバイダーであるロータスフレアは、パラオ国営通信公社（PNCC）が、PNCCのより広範な4G/5Gスタンドアロン（SA）ネットワーク近代化プログラムの一環として、フルスタックのデジタル・ビジネス・サポートシステム（dBSS）を含む包括的なコマースおよび収益化プラットフォームの提供企業としてロータスフレアを採用したことを発表しました。

ロータスフレア・ソリューションは、PNCCの長期的なデジタルおよび地域戦略に沿った独自のマルチテナント機能を実現しながら、モバイル、固定ブロードバンド、デジタルTVサービス全体でPNCCの加入者をサポートします。

PNCCは、市場投入までの期間短縮、顧客体験の向上、そして長期的な運用効率の向上に重点を置いた包括的な技術近代化プログラムに着手しました。PNCCは、競争入札プロセスを経て、高度なスキルを持つチーム、クラウドネイティブ技術、インターネット・ネイティブの思想、そして世界有数の通信サービスプロバイダーへの実績あるサポートを高く評価し、ロータスフレアを採用しました。

パラオ共和国の国営通信事業者であるPNCCは、オープンアーキテクチャの原則に基づく4G/5G SAモバイルネットワークの展開に加え、クラウドネイティブなコア、OSS、BSS、デジタルプラットフォームを併せて導入するため、ネットワーク全体の変革に取り組んでいます。このプログラムは、サービス提供の俊敏性を向上させ、ネットワークの耐障害性を強化し、パラオの長期的なデジタル開発を支援することを目的としています。

「PNCCは、地理的条件がもはや世界クラスのデジタルエクスペリエンスへの障壁にはならないことを証明しています。LotusFlare DNO™ Cloudを活用することで、PNCCは従来の制約を乗り越え、太平洋地域全体のデジタルブループリントとして機能する最新のマルチテナントプラットフォームへと移行しています」と、ロータスフレアのサム・ガドディア最高経営責任者（CEO）は述べています。「ロータスフレアの専門知識と革新的なアプローチは、PNCCが価値あるビジネス成果を実現し、パラオの人々の顧客体験を向上させる上で役立つでしょう。」

PNCCの最高経営責任者（CEO）であるサイモン・フレイザー氏は次のように述べています。「ロータスフレアとの提携により、PNCCは新しい4G/5G SAネットワークの中核にクラウドネイティブのデジタルプラットフォームを展開できます。最新のAPI主導型dBSSは、俊敏性を確保し、お客様に新しいデジタルサービスを迅速に提供するための基盤となります。地理的条件や規模の大小が、デジタル化への志を左右するべきではありません。パラオの人々は世界クラスの接続性を享受するに値し、今回の変革はそれを確実に実現します。

PNCCについて

パラオ国営通信公社（PNCC）はパラオ共和国の国営通信サービスプロバイダーとして、全国でモバイル、固定回線、ブロードバンド、および国際接続サービスを提供しています。

ロータスフレアについて

シリコンバレーに拠点を置くロータスフレアは、テクノロジーと顧客体験を簡素化し、企業に価値ある成果をもたらします。主力製品である「DNO™ Cloud は、AI主導型のクラウドネイティブコマースおよび収益化プラットフォームで、通信サービスプロバイダー向けのデジタルビジネスサポートシステム（BSS）として機能しています。同社はまた、200以上の目的地で旅行者に便利で信頼性が高く、手頃な価格のデータプランを提供するグローバル接続サービス「Nomad eSIM（ノマドeSIM）」を所有・運営しています。

ロータスフレアは、ドイツ・テレコム、T-Mobile US、A1、グローブ・テレコム、リバティ・ラテン・アメリカ、シングテル、MTN、テラスなど、世界有数のグローバル企業にとって信頼できるパートナーです。詳しくは lotusflare.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。