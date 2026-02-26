-

Andersen Consulting amplía su oferta de transformación digital con Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con la empresa italiana Aesys para reforzar sus capacidades en tecnología e integración de sistemas.

Fundada en 2013, Aesys es una empresa dedicada a la tecnología digital y la integración de sistemas que ofrece soluciones de TI integrales. La empresa combina su experiencia en desarrollo de software, computación en la nube, aprendizaje automático y ciberseguridad con una sólida trayectoria en la integración de sistemas bancarios y automotrices, lo que ayuda a las organizaciones a acelerar la transformación digital y fortalecer la infraestructura tecnológica.

“Gracias a esta colaboración, podremos aportar mayor valor a los clientes al combinar nuestra amplia experiencia en integración de sistemas con la plataforma global de Andersen Consulting”, declaró Samuel Roberto, director de negocios internacionales de Aesys. “Juntos, ayudaremos a las organizaciones a fortalecer sus bases tecnológicas, adoptar soluciones innovadoras en áreas como el aprendizaje automático y la ciberseguridad, así como a lograr una transformación digital sostenible”.

“Este acuerdo con Aesys encaja a la perfección con Andersen Consulting”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Su trayectoria de excelencia en la integración de sistemas, junto con su reciente expansión hacia los servicios de tecnología avanzada, mejora el valor que ofrecemos a los clientes en su proceso de transformación digital”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishItalianDutch

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting fortalece su plataforma con Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting incorpora a la empresa colaboradora Assure Consulting, una consultora de gestión con sede en Alemania especializada en dirección de proyectos y administración de carteras. Fundada en 2003, Assure Consulting acompaña a las organizaciones en la ejecución de proyectos complejos y procesos de transformación. Asesora en la creación y operación de oficinas de gestión de proyectos (PMO), el fortalecimiento de la gobernanza y la administración de cart...

Andersen Consulting amplía sus servicios de asesoría sobre activos inmobiliarios mediante la colaboración con Grinity

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha celebrado un acuerdo de colaboración con Grinity, consultora de activos inmobiliarios que brinda servicios técnicos, medioambientales y de desarrollo sostenible a los mercados de la construcción y los bienes raíces. Grinity, que opera en la República Checa y Eslovaquia con más de 130 profesionales, atiende a clientes privados y públicos en lo referido a desarrollo comercial, industria, tecnología, automoción y sostenibilidad. La empresa bri...

Andersen Consulting amplía sus capacidades de datos y análisis con Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting mejora su plataforma a través de un acuerdo de colaboración con Insight Consulting, una consultora líder en estrategia digital y de datos con presencia en Sudáfrica, Mozambique y el Reino Unido. Insight Consulting ofrece servicios integrales en toda la red de valor digital, incluyendo estrategia digital, fluidez digital, IA empresarial, desarrollo de software a medida, integración de datos, análisis, planificación y previsión. Sus equipos mult...
Back to Newsroom