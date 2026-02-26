Andersen Consulting amplía su oferta de transformación digital con Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con la empresa italiana Aesys para reforzar sus capacidades en tecnología e integración de sistemas.

Fundada en 2013, Aesys es una empresa dedicada a la tecnología digital y la integración de sistemas que ofrece soluciones de TI integrales. La empresa combina su experiencia en desarrollo de software, computación en la nube, aprendizaje automático y ciberseguridad con una sólida trayectoria en la integración de sistemas bancarios y automotrices, lo que ayuda a las organizaciones a acelerar la transformación digital y fortalecer la infraestructura tecnológica.

“Gracias a esta colaboración, podremos aportar mayor valor a los clientes al combinar nuestra amplia experiencia en integración de sistemas con la plataforma global de Andersen Consulting”, declaró Samuel Roberto, director de negocios internacionales de Aesys. “Juntos, ayudaremos a las organizaciones a fortalecer sus bases tecnológicas, adoptar soluciones innovadoras en áreas como el aprendizaje automático y la ciberseguridad, así como a lograr una transformación digital sostenible”.

“Este acuerdo con Aesys encaja a la perfección con Andersen Consulting”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Su trayectoria de excelencia en la integración de sistemas, junto con su reciente expansión hacia los servicios de tecnología avanzada, mejora el valor que ofrecemos a los clientes en su proceso de transformación digital”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

