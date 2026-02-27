1089 Inc. geht mit Price Forbes sowie Oka und Lloyd’s Syndicate 1922 eine Partnerschaft ein, um eine marktprägende Neuheit einzuführen: einen Versicherungsrahmen für CO2-Assets in den Sektoren Verkehr und Energie

LONDON & BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--1089 Inc. gibt in Zusammenarbeit mit Price Forbes sowie Oka, The Carbon Insurance Company, die Einführung eines versicherten CO2-Assets bekannt, das institutionelle Schutzmechanismen, eine disziplinierte Finanzarchitektur sowie verifizierbare Datenintegrität in die Kohlenstoffmärkte bringen soll.

Das Rahmenwerk bietet einen klar definierten Risikoschutz für die CX89 Advanced Fuels CO2-Assets von 1089. Der Versicherungsschutz wird von Lloyd’s Syndicate 1922 gezeichnet und mit Unterstützung von Price Forbes sowie Oka platziert. Das Programm führt Versicherungsschutz auf institutionellem Niveau ein, der Wertverluste infolge einer Entwertung von Zertifikaten zwischen Wrapping und Minting verhindern soll.

Luke Hanley, Gründer und Geschäftsführer von 1089 Inc., erläuterte die Kernaussage des Rahmenwerks:

„Die Zukunft der Kohlenstoffmärkte beruht nicht auf ökologischer Buße. Sie beruht auf strukturierter Beteiligung, die finanzielle Anreize mit Dekarbonisierungsergebnissen in Einklang bringt.“

Chris Slater, Gründer und Geschäftsführer von Oka, ergänzte: „Den freiwilligen Kohlenstoffmärkten fehlte bislang die Finanzinfrastruktur, die für institutionelles Kapital erforderlich ist. Indem wir eine klar definierte Absicherung gegen Invalidierungsrisiken direkt in das Asset integrieren, schaffen wir dort Sicherheit und Bilanzstärke, wo es am wichtigsten ist. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg, Kohlenstoff als investierbare und versicherbare Anlageklasse zu etablieren.“

Das Rahmenwerk integriert eingebetteten Versicherungsschutz, Registeraufsicht sowie eine manipulationssichere Buchführung. Dadurch können Unternehmen kraftstoffbezogene Betriebsemissionen entlang ihrer Lieferketten angehen und die Marktnachfrage in finanzielle Anreize umwandeln, die eine Produktion emissionsarmer Kraftstoffe in größerem Maßstab unterstützen.

„Angesichts der Komplexität der globalen Kohlenstoffmärkte ist es praktikabler, Finanzstrukturen an den Kohlenstoffmarkt heranzutragen als umgekehrt“, so Hanley.

Spenser Lee, Leiter Brokerage bei Price Forbes, betonte die Bedeutung: „Mit der Sicherung der Lloyd’s-Kapazität für den eingebetteten Schutz gegen Invalidierungsrisiken haben wir einen transparenten Rahmen für den Risikotransfer geschaffen, der Liquidität sowie Anlegervertrauen stärkt. Genau dieser disziplinierte Brokerage-Ansatz wird mit der Reifung der Kohlenstoffmärkte erforderlich sein.“

Die CX89 Advanced Fuels CO2-Assets decken Scope-1- bis Scope-3-Emissionen in den Bereichen Öl und Gas, Rechenzentren, Fertigung, Laden von Elektrofahrzeugen, Stromerzeugung sowie Vertrieb in den Sektoren Luftfahrt, Automotive, Schifffahrt und Schienenverkehr ab.

Die CX89 Advanced Fuels CO2-Assets können weltweit erworben werden.

Unternehmen und Institutionen, die kraftstoffbezogene Kompensations-Assets oder Portfoliodiversifizierung suchen, sowie Medienvertreter können ihre Anfragen direkt per E-Mail an 1089 info@1089inc.com richten.

1089 Inc. ist ein Infrastrukturunternehmen für CO2-Assets und treibt die Weiterentwicklung der globalen Kohlenstoffmärkte voran.

www.1089inc.com

