Mobileum activeert GSMA Industry Services’ lancering van VOLTIS 5G Extension om de wereldwijde verificatie van 5G roaming te stroomlijnen
Nieuw kader vermindert bilaterale testcomplexiteit en versnelt time-to-market voor roamingservices van de nieuwe generatie
CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), een wereldwijd toonaangevende aanbieder van analyse- en netwerkoplossingen, kondigde vandaag haar uitbreidende rol aan in de activering van GSMA Industry Services’ lancering van het VOLTIS (Voice over LTE Interoperability & Testing Service) 5G Extension Verification Program. Het nieuwe, uitgebreide programma gaat verder dan het bestaande VoLTE/IMS verificatiekader om verificatie van 5G-compatibiliteit te omvatten, zodat operatoren een gestandaardiseerd pad krijgen om roaming van de nieuwe generatie en interoperabiliteit te valideren.
Als aangewezen verificatiepartner beheert Mobileum het end-to-end validatieproces, van testplanning en resourcevalidatie tot testuitvoering, problemen oplossen en finale rapportering, om operatoren over de hele wereld een gestroomlijnde, wereldwijd erkende verificatie-ervaring te bieden.
