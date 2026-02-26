Andersen Consulting與Aesys攜手擴大數位化轉型服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與總部位於義大利的公司Aesys達成合作協議，強化其在技術和系統整合領域的服務能力。

Aesys成立於2013年，是一家數位技術和系統整合公司，致力於提供端對端IT解決方案。該公司將軟體發展、雲端運算、機器學習和網路安全方面的專業能力與在銀行和汽車系統整合領域的卓越記錄相結合，協助企業加快數位化轉型和強化技術基礎設施。

Aesys國際業務經理Samuel Roberto表示：「透過本次合作，我們可以將自身深厚的系統整合專業能力與Andersen Consulting的全球平台相結合，為客戶創造更大價值。我們將攜手協助企業強化技術基礎，在機器學習和網路安全等領域採用創新解決方案，實現永續的數位化轉型。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「與Aesys達成的這項協議對Andersen Consulting而言是天然的契合。他們在系統整合領域的卓越傳承，加上近期向先進技術服務的擴展，提升了我們為正在進行數位化轉型的客戶所提供的價值。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。