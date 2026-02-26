Mobileum unterstützt GSMA Industry Services bei der Markteinführung von VOLTIS 5G Extension zwecks Optimierung der globalen Verifizierung von 5G-Roaming

CUPERTINO, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. („Mobileum”), ein führender Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, hat heute seine Rolle bei der Unterstützung von GSMA Industry Services während der Markteinführung des Verifizierungsprogramms VOLTIS (Voice over LTE Interoperability & Testing Service) mit 5G Erweiterung erläutert. Das neue erweiterte Programm geht über das bestehende Verifizierungsrahmenwerk VoLTE/IMS hinaus, da es die Verifizierung für 5G umfasst. So verfügen die Betreiber nun über eine standardisierte Leitlinie, um Roaming und Interoperabilität der kommenden Generation zu bewerten.

Als Verifizierungspartner bewertet Mobileum den End-to-end Validierungsprozess, angefangen bei der Planung des Tests und der Ressourcen über die Ausführung, die Fehlerbehebung und die Erstellung des Endberichts. So verfügen Betreiber weltweit über ein optimiertes, allgemein anerkanntes Verfahren.

Da 5G-Roaming sich global mehr und mehr ausbreitet, sehen sich Betreiber mit einer steigenden Komplexität bei der Bewertung von VoLTE - und 5G-Interoperabilität mit internationalen Partnern konfrontiert. VOLTIS 5G Extension bietet einen standardisierten Verifizierungspfad, wodurch Betreiber weniger abhängig von bilateralen Tests sind, die Zuverlässigkeit ihrer Dienste verbessern und eine formale Anerkennung ihrer Branche erreichen können. Für Betreiber ist es einfacher, Roaming-Partner zu finden und sie können ihre Dienste bedenkenloser auf den Markt bringen.

GSMA Industry Services, Teil der erweiterten globalen Mobilbranche, bietet Dienste für Geräte, Netzwerke und Verifizierung an. Zu den mehr als 2.200 Kunden gehören Betreiber von Mobildiensten sowie Gerätehersteller.

„Während Betreiber zu 5G übergehen, wird die Roaming-Interoperabilität immer komplexer, ja sogar kritisch für den Unternehmenserfolg”, sagte Miguel Carames, Chief Product Officer bei Mobileum. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit GSMA Industry Services bei der Erweiterung des VOLTIS-Programms um 5G. Wir halten es für wichtig, einen standardisierten globalen Verifizierungspfad zu entwickeln. Denn so lassen sich Verwerfungen beim bilateralen Testen vermeiden und Betreiber sind in der Lage, 5G-Roaming schneller zu validieren und bereitzustellen, um ein globales Roaming zu ermöglichen."

„Die Erweiterung des VOLTIS Testing Program um 5G ist ein deutlicher Fortschritt bei der Stärkung der Interoperabilität im globalen, mobilen Ökosystem," sagte Tyler Smith, Head of Industry Services bei der GSMA. „Durch die Bereitstellung eines konsistenten und zuverlässigen Rahmenwerks unter dem Dach der GSMA helfen wir Betreibern, Lieferanten und Geräteherstellern, Testabweichungen zu verringern, die Zuverlässigkeit des Dienstes zu erhöhen und die Einführung von Funktionen der kommenden Generation in allen Märkten zu beschleunigen.”

Gemäß GSMA Intelligence, werden 5G-Verbindungen voraussichtlich bis 2030 auf 5,6 Milliarden ansteigen (5G in Context, Q3 2025, Nov,2025), wobei 65 % auf Standalone-Netzwerken betrieben werden. Gleichzeitig sagt Kaleido Intelligence voraus, dass der Umsatz aus Wholesale- und Retail-Roaming 2027 mehr als $50 Milliarden betragen wird, dank rapidem Wachstum bei 5G-Roaming und IoT-Konnektivität.

Da der Roaming-Traffic zunimmt und Betreiber alte Systeme stilllegen, werden Sprechen ohne Unterbrechung und ein reibungsloses Funktionieren über Grenzen hinweg erforderlich. Ohne korrektes Testen und Verifizierung riskieren Betreiber Fehler beim Roaming, unzufriedene Kunden, Probleme bei der Interoperabilität, den Verlust von Kunden und Verzögerungen bei der Gründung von Partnerschaften.

Mobileum bringt Jahrzehnte an Erfahrung beim Roaming, Testen von Interoperabilität und der Bewertung von Netzwerken hinsichtlich Telefonieren, Messaging und Datendiensten mit. Mit Roaming-Analytics, aktivem Testen und Lösungen für die Erkennung von Signalen hilft Mobileum Betreibern, die Qualität ihres Service zu garantieren, die Umsätze aus Roaming zu schützen und neue internationale Partnerschaften einzugehen.

Das VOLTIS Verifizierungsprogramm mit seiner 5G-Erweiterung steht Betreibern weltweit zur Verfügung.

Mehr Informationen finden Sie unter diesem Link.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Lösungen für Telecom Analytics für Roaming, das zentrale Netzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, Testen von heimischer und internationaler Konnektivität sowie Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf die Plattform Active Intelligence, die erweiterte Analysefunktionen bietet. So können Kunden Netzwerk- und operative Intelligenz mit Echtzeit-Aktionen verbinden, wodurch der Umsatz steigt, die Kundenzufriedenheit wächst und Kosten sinken. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Silicon Valley, weitere Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, im UK und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehr erfahren Sie unter: www.mobileum.com

Über die GSMA

Die GSMA ist eine globale Organisation, das das mobile Ökosystem eint und innovative Ideen zum Vorteil von Unternehmen und Gesellschaft entdeckt, entwickelt und umsetzt. Die Vision besteht in der Bergung aller Möglichkeiten der Konnektivität, sodass Menschen, die Branche und die Gesellschaft davon profitieren. Die GSMA vertritt Betreiber von Mobildiensten und Organisationen des mobilen Ökosystems sowie verwandte Branchen. Dabei konzentriert sie sich auf drei Bereiche: Konnektivität, Branchendienste und -lösungen sowie Reichweite. Dazu gehören die Entwicklung einer Politik, die Bewältigung sozialer Herausforderungen, Bereitstellung der Technologie und Interoperabilität, die für Mobildienste erforderlich sind, und Bereitstellung der weltweit größten Plattform, um das mobile Ökosystem auf der Eventreihe MWC und M360 zu vereinen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.gsma.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.