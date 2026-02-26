Mobileum permet à GSMA Industry Services de lancer l’extension VOLTIS 5G, harmonisant ainsi la vérification mondiale de l’itinérance 5G

CUPERTINO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (« Mobileum »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’analyse et de réseau, a annoncé aujourd’hui son rôle élargi dans le lancement par GSMA Industry Services du programme de vérification VOLTIS (Voice over LTE Interoperability & Testing Service) 5G Extension. Ce nouveau programme étendu va au-delà du cadre de vérification VoLTE/IMS existant pour inclure la vérification de la compatibilité 5G, offrant ainsi aux opérateurs une voie standardisée pour valider l’itinérance et l’interopérabilité de nouvelle génération.

En tant que partenaire de vérification désigné, Mobileum gère le processus de validation de bout en bout, de la planification des tests et la validation des ressources à l’exécution des tests, au dépannage et au rapport final, offrant ainsi une expérience de vérification rationalisée et mondialement reconnue aux opérateurs du monde entier.

À mesure que l’itinérance 5G se développe à l’échelle mondiale, les opérateurs sont confrontés à une complexité accrue dans la validation de l’interopérabilité VoLTE et 5G entre les partenaires internationaux. L’extension VOLTIS 5G offre un parcours de vérification standardisé qui aide les opérateurs à réduire leur dépendance vis-à-vis des tests bilatéraux, à renforcer la fiabilité des services et à obtenir une reconnaissance officielle du secteur. Les opérateurs peuvent ainsi conclure plus rapidement des partenariats d’itinérance et lancer des services en toute confiance.

GSMA Industry Services, qui fait partie de l’association mondiale de l’industrie mobile, fournit des services liés aux appareils, aux réseaux et à la vérification à plus de 2 200 clients, notamment des opérateurs mobiles et des fabricants d’appareils.

« À mesure que les opérateurs passent à la 5G, l’interopérabilité de l’itinérance devient beaucoup plus complexe et cruciale pour les entreprises », déclare Miguel Carames, directeur des produits chez Mobileum. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec GSMA Industry Services afin d’étendre le programme VOLTIS à la 5G. Nous pensons qu’il est essentiel pour l’industrie de fournir un parcours de vérification mondial standardisé qui élimine les frictions liées aux tests bilatéraux et permet aux opérateurs de valider et de déployer plus rapidement l’itinérance 5G afin d’offrir des expériences d’itinérance transformatrices à l’échelle mondiale. »

« L’extension du programme de tests VOLTIS à la 5G marque une avancée significative dans le renforcement de l’interopérabilité de bout en bout au sein de l’écosystème mobile mondial », déclare Tyler Smith, responsable des services industriels chez GSMA. « En fournissant un cadre cohérent et fiable sous l’égide des services d’interopérabilité de la GSMA, nous aidons les opérateurs, les fournisseurs et les fabricants d’appareils à réduire les frictions liées aux tests, à améliorer la fiabilité des services et à accélérer le déploiement de capacités fiables de nouvelle génération sur tous les marchés. »

Selon GSMA Intelligence, les connexions 5G devraient atteindre 5,6 milliards d’ici 2030 (5G in Context, Q3 2025, novembre 2025), dont 65 % fonctionneront sur des réseaux autonomes. Dans le même temps, Kaleido Intelligence prévoit que les revenus combinés de l’itinérance de gros et de détail dépasseront 50 milliards de dollars en 2027, grâce à la croissance rapide de l’itinérance 5G et de la connectivité IoT.

À mesure que le trafic d’itinérance augmente et que les opérateurs abandonnent les réseaux traditionnels, il devient essentiel de garantir la continuité de la voix et des performances transfrontalières sans faille. Sans tests et vérifications appropriés, les opérateurs s’exposent à des défaillances d’itinérance, à une dégradation de l’expérience utilisateur, à des problèmes d’interopérabilité, à la perte de clients et à des retards dans le lancement de partenariats internationaux.

Mobileum apporte des décennies d’expérience dans le soutien à l’itinérance mondiale, aux tests d’interopérabilité et à la validation des réseaux pour les services vocaux, de messagerie et de données. Grâce à ses solutions d’analyse de l’itinérance, de tests actifs et de veille sur la signalisation, Mobileum aide les opérateurs à garantir les performances de leurs services, à protéger leurs revenus d’itinérance et à accélérer le lancement de nouveaux partenariats internationaux.

Le programme de vérification VOLTIS et son extension 5G sont disponibles dans le monde entier pour aider les opérateurs de toutes les régions.

Pour plus de détails sur les tests d’interopérabilité de la GSMA, veuillez consulter ce lien.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’analyse télécom pour l’itinérance, les réseaux centraux, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et la connaissance client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions d’analyse avancées permettant aux clients de relier des informations approfondies sur le réseau et les opérations à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l’expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux dans le monde entier, notamment en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Japon, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobileum.com

À propos de la GSMA

La GSMA est une organisation mondiale qui unifie l’écosystème mobile afin de découvrir, développer et fournir des innovations fondamentales pour des environnements commerciaux positifs et des changements sociétaux. Notre vision est de libérer tout le potentiel de la connectivité afin que les personnes, l’industrie et la société puissent prospérer. Représentant les opérateurs mobiles et les organisations de l’écosystème mobile et des industries connexes, la GSMA offre à ses membres trois grands piliers : la connectivité pour le bien, les services et solutions industriels, et la sensibilisation. Cette activité comprend la promotion de politiques, la lutte contre les plus grands défis sociétaux actuels, le soutien à la technologie et à l’interopérabilité qui permettent le fonctionnement du mobile, et la mise à disposition de la plus grande plateforme mondiale pour réunir l’écosystème mobile lors des événements MWC et M360.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gsma.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.