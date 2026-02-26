PNCC kiest LotusFlare voor digitaal BSS- en handelsplatform voor nieuw stand-alone 4G/5G-netwerk

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--LotusFlare, een aanbieder van een cloud-native, AI-gestuurd digitaal handels- en monetisatieplatform voor communicatiedienstverleners (CSP's), heeft vandaag bekendgemaakt dat Palau National Communications Corporation (PNCC) gekozen heeft voor LotusFlare voor de levering van een uitgebreid handels- en monetisatieplatform, inclusief een volledig digitaal Business Support System (dBSS), als onderdeel van het bredere moderniseringsprogramma voor het stand-alone 4G/5G-netwerk (SA) van PNCC.

De LotusFlare-oplossing zal PNCC-abonnees ondersteunen voor mobiele, vaste breedband- en digitale tv-diensten, en biedt unieke multi-tenantfunctionaliteiten die aansluiten bij de digitale en regionale strategie van PNCC voor de lange termijn.

PNCC is een uitgebreid technologiemoderniseringsprogramma gestart, gericht op het versnellen van de marktintroductie, het verbeteren van de klantervaring en de operationele efficiëntie op de lange termijn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.