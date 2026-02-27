Hydnum Steel garante 500 MW de energia elétrica, um importante passo para construir sua usina siderúrgica limpa na Espanha

PUERTOLLANO, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Hydnum Steel deu um passo decisivo rumo à construção da primeira usina siderúrgica limpa da Espanha, após obter acesso à rede elétrica no polo de Brazatortas, na província de Ciudad Real. A empresa recebeu uma concessão de 500 MW de capacidade elétrica, conforme publicado no Diário Oficial do Estado, o que deverá ser suficiente para garantir o abastecimento de seu forno elétrico a arco. Esta concessão representa um marco significativo para um projeto pioneiro na Península Ibérica.

A Hydnum Steel consolida sua posição como fornecedora confiável de aço limpo europeu. A planta, totalmente integrada digitalmente, irá produzir bobinas de aço laminado a quente de modo eficiente e sustentável, com benefícios ao meio ambiente e à economia. A Hydnum Steel irá oferecer uma solução para as indústrias de consumo de aço que precisam descarbonizar seus processos de produção. Também irá fornecer aço plano, que está em falta na UE. Os países europeus importam quase 11 milhões de toneladas de aço por ano. A Hydnum Steel deverá produzir 1,5 milhão de toneladas na fase inaugural, com projeções indicando uma produção final de 2,7 milhões de toneladas. A construção terá início em 2026, com um investimento de mais de € 1,5 bilhão. É esperado que a Hydnum Steel gere mais de 400 empregos diretos em sua fase inicial, número que eventualmente irá exceder 1.000.

Durante o processo de estabelecimento da conexão, o Ministério da Transição Ecológica prioriza programas que reduzam as emissões. A magnitude do investimento e a data de início prevista também são devidamente consideradas. A Hydnum Steel se destaca em todas estas áreas. Ao eliminar os combustíveis fósseis da equação, irá utilizar energia 100% renovável e obter uma redução de 98% nas emissões em comparação a uma siderúrgica convencional com alto forno.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.