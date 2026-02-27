1089 Inc.携手Price Forbes与Oka-Lloyd的Syndicate 1922开创市场先河，推出面向交通与能源领域的碳资产保险框架

伦敦与科罗拉多州博尔德市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 1089 Inc.携手Price Forbes与Oka, The Carbon Insurance Company，宣布推出一项受保碳资产，旨在为碳市场引入制度性保障、规范的金融架构及可验证的数据完整性。

该框架为1089的“CX89先进燃料碳资产”（CX89 Advanced Fuels Carbon Assets）提供明确的风险覆盖，由Lloyd的Syndicate 1922承保，并获得Price Forbes与Oka的支持。该计划引入机构级保护机制，旨在防范封装与铸造期间因信用评级下调导致的绩效损失。

1089 Inc.创始人兼首席执行官Luke Hanley阐述了该框架的核心论点：

“碳市场的未来并非建立在环境赎罪之上，而是依托将金融激励与脱碳成果紧密结合的结构化参与。”

Oka创始人兼首席执行官Chris Slater补充道： “自愿碳市场此前缺乏吸引机构资本所需的金融基础设施。通过将明确的失效风险保障直接嵌入资产，我们为最关键的环节带来确定性与资产负债表韧性。这标志着碳资产迈向可投资、可投保资产类别的重要里程碑。”

该框架整合了嵌入式保险、注册监督与不可变会计机制，使组织能够应对供应链中与燃料相关的运营排放，并将市场需求转化为金融激励措施，从而支持大规模低排放燃料的生产。

Hanley指出，“鉴于全球碳市场的复杂性，将资金引入碳市场比反其道而行之更为务实。”

Price Forbes首席经纪官Spenser Lee 强调了该计划的重要意义：“通过获得Lloyd对嵌入式失效保障的承保能力，我们构建了透明的风险转移框架，从而提升了流动性并增强了投资者信心。 随着碳市场的成熟发展，这种严谨的经纪模式将成为行业必需。”

CX89先进燃料碳资产解决石油天然气、数据中心、制造业、电动汽车充电、发电及输配电领域的范围1-3排放问题，涵盖航空、汽车、海运和铁路部门。

CX89先进燃料碳资产现已面向全球开放购买。

1089 Inc.是一家碳资产基础设施企业，致力于引领全球碳市场的变革。

