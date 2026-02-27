1089 Inc. se asocia con Price Forbes y Oka–Lloyd’s Syndicate 1922 para lanzar un hito en el mercado: el primer marco de seguros para activos de carbono en los sectores de transporte y energía

LONDRES & BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--1089 Inc., en colaboración con Price Forbes y Oka, The Carbon Insurance Company, presenta un activo de carbono asegurado creado para incorporar estándares institucionales, solidez financiera e integridad de datos verificable en los mercados de carbono.

El esquema establece una cobertura de riesgos específica para los activos de carbono CX89 Advanced Fuels de 1089, suscriptos por Lloyd’s Syndicate 1922 y estructurados con el acompañamiento de Price Forbes y Oka. El programa incorpora protección de nivel institucional para mitigar eventuales pérdidas derivadas de deterioros en la calidad crediticia entre la estructuración y la emisión del activo.

Luke Hanley, fundador y director ejecutivo de 1089 Inc., explicó el enfoque central del modelo:

“El futuro de los mercados de carbono no se basa en la penitencia ambiental, sino en una participación estructurada que alinea los incentivos financieros con resultados concretos de descarbonización”.

Chris Slater, fundador y director ejecutivo de Oka, agregó: “Los mercados voluntarios de carbono han carecido históricamente de la infraestructura financiera necesaria para atraer capital institucional. Al incorporar una cobertura específica frente al riesgo de invalidación directamente en el activo, aportamos previsibilidad y fortaleza financiera donde más se necesita. Este es un paso decisivo para consolidar al carbono como una clase de activo invertible y asegurable”.

El esquema combina seguro integrado, supervisión registral y un sistema contable inalterable, lo que permite a las organizaciones gestionar emisiones operativas vinculadas a combustibles a lo largo de sus cadenas de suministro y transformar la demanda del mercado en incentivos financieros que impulsen la producción a escala de combustibles de bajas emisiones.

“Dada la complejidad de los mercados globales de carbono, es más efectivo acercar las finanzas al carbono que pretender lo contrario”, afirmó Hanley.

Spenser Lee, responsable global de intermediación en Price Forbes, destacó la relevancia de la iniciativa: “Al asegurar capacidad en Lloyd’s para cubrir el riesgo de invalidación integrado en el activo, creamos un marco transparente de transferencia de riesgos que refuerza la liquidez y la confianza de los inversores. Este es el tipo de intermediación estructurada que será necesaria a medida que los mercados de carbono sigan evolucionando”.

Los activos de carbono CX89 Advanced Fuels permiten abordar emisiones de alcance 1, 2 y 3 en sectores como petróleo y gas, centros de datos, manufactura, infraestructura de carga para vehículos eléctricos, generación eléctrica y distribución en las industrias aeronáutica, automotriz, marítima y ferroviaria.

Los activos de carbono CX89 Advanced Fuels están disponibles para su adquisición a nivel global.

Organizaciones e instituciones interesadas en activos de compensación vinculados a combustibles o en diversificar sus portafolios, así como representantes de prensa, pueden comunicarse con 1089 a través de info@1089inc.com.

1089 Inc. es una empresa especializada en infraestructura de activos de carbono que impulsa la evolución de los mercados globales de carbono.

www.1089inc.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.