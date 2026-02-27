Andersen Consulting élargit son offre de transformation numérique en intégrant Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annonce un accord de collaboration avec l'entreprise italienne Aesys, renforçant ainsi ses capacités en matière de technologies et d'intégration de systèmes.

Fondée en 2013, Aesys est une entreprise de technologies numériques et d'intégration de systèmes qui propose des solutions informatiques complètes. Elle allie une expertise en développement logiciel, cloud computing, machine learning et cybersécurité à une solide expérience en intégration de systèmes pour les secteurs bancaire et automobile, aidant ainsi les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à renforcer leur infrastructure technologique.

« Grâce à cette collaboration, nous pouvons apporter une valeur ajoutée encore plus importante à nos clients en associant notre profonde expertise en intégration de systèmes à la plateforme mondiale d'Andersen Consulting », a déclaré Samuel Roberto, responsable du développement international chez Aesys. « Ensemble, nous aiderons les entreprises à renforcer leurs infrastructures technologiques, à adopter des solutions innovantes dans des domaines comme le machine learning et la cybersécurité, et à réussir leur transformation numérique durable. »

« Cet accord avec Aesys s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Andersen Consulting », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen. « Son expertise reconnue en intégration de systèmes, conjuguée à son récent développement dans les services de technologies avancées, augmente la valeur ajoutée apportée à nos clients effectuant leur transformation numérique. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation numérique par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global. Le cabinet fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils, sur une plateforme mondiale composée de plus de 50 000 professionnels et d'une présence dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

