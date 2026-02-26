Mobileum impulsa a GSMA Industry Services en el lanzamiento de la extensión VOLTIS 5G y optimiza la verificación global de roaming

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), proveedor global líder de soluciones de análisis y redes, anunció hoy que refuerza su rol en el lanzamiento del Programa de verificación de la extensión VOLTIS 5G (Voice over LTE Interoperability & Testing Service), impulsado por GSMA Industry Services. Este programa amplía el marco de verificación VoLTE/IMS existente e incorpora la evaluación de preparación para 5G, ofreciendo a los operadores un procedimiento estandarizado para validar el roaming y la interoperabilidad de próxima generación.

Como socio de verificación designado, Mobileum se ocupa de todo el proceso de validación: planificación de pruebas, confirmación de recursos, ejecución, resolución de incidencias e informes finales. Esto garantiza a los operadores una experiencia de verificación ágil y reconocida internacionalmente.

El crecimiento global del roaming 5G hace más complejo que los operadores aseguren la interoperabilidad de VoLTE y 5G con sus socios internacionales. La extensión VOLTIS 5G ofrece un procedimiento de verificación estandarizado que reduce la dependencia de pruebas bilaterales, refuerza la confiabilidad del servicio y otorga reconocimiento formal dentro del sector. Gracias a ello, los operadores pueden establecer alianzas de roaming y lanzar servicios con mayor rapidez y seguridad.

GSMA Industry Services, parte de la asociación global de la industria móvil, brinda servicios de dispositivos, redes y verificación a más de 2200 clientes, incluidos operadores móviles y fabricantes de dispositivos.

“Con la transición de los operadores a 5G, la interoperabilidad en roaming se vuelve más compleja y crítica para el negocio”, afirmó Miguel Carames, director de Producto de Mobileum. “Nos entusiasma mantener la colaboración con GSMA Industry Services para ampliar el programa VOLTIS e incorporar 5G. Consideramos fundamental ofrecer un camino de verificación global estandarizado que elimine las fricciones de las pruebas bilaterales y permita a los operadores validar y desplegar el roaming 5G con mayor rapidez, brindando experiencias transformadoras a escala global”.

“La expansión del Programa de pruebas VOLTIS (VOLTIS Testing Program) para incluir la preparación para 5G representa un avance significativo en la interoperabilidad de extremo a extremo a nivel global”, afirmó Tyler Smith, director de Servicios para la Industria de GSMA. “Al ofrecer un marco confiable y consistente dentro de la estructura de GSMA, ayudamos a operadores, proveedores y fabricantes de dispositivos a reducir fricciones en las pruebas, reforzar la confiabilidad del servicio y acelerar el despliegue de capacidades de próxima generación en todos los mercados”.

Según GSMA Intelligence, se prevé que las conexiones 5G alcancen los 5600 millones para 2030 (5G in Context, Q3 2025, noviembre 2025), con un 65 % operando en redes independientes. Al mismo tiempo, Kaleido Intelligence proyecta que los ingresos combinados por roaming mayorista y minorista superarán los 50 000 millones de dólares en 2027, impulsados por el crecimiento del roaming 5G y la expansión de la conectividad IoT.

Con el aumento del tráfico de roaming y la desactivación de redes heredadas, asegurar la continuidad de la voz y el rendimiento internacional se vuelve fundamental. Sin pruebas y verificaciones adecuadas, los operadores enfrentan riesgos de fallas en el roaming, deterioro de la experiencia de los usuarios, problemas de interoperabilidad, pérdida de clientes y retrasos en establecer nuevas alianzas internacionales.

Mobileum aporta décadas de experiencia en roaming global, pruebas de interoperabilidad y validación de redes en servicios de voz, mensajería y datos. Sus soluciones de análisis de roaming, pruebas activas e inteligencia de señalización permiten a los operadores garantizar el desempeño del servicio, proteger los ingresos y concretar alianzas internacionales con mayor rapidez.

El Programa de verificación VOLTIS y su extensión 5G están disponibles a nivel mundial para respaldar a los operadores en todas las regiones.

Para más información sobre las pruebas de interoperabilidad de GSMA, visite este enlace.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones de análisis para telecomunicaciones, especializado en roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1000 empresas confían en su plataforma Active Intelligence, que combina análisis avanzados con información profunda de la red y la operación, lo que permite ejecutar acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia de los usuarios y reducen costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum cuenta con oficinas en Australia, Alemania, Grecia, India, Japón, Portugal, Singapur, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Más información en www.mobileum.com.

Acerca de GSMA

La GSMA es una organización global que unifica la industria móvil para identificar, desarrollar y aplicar innovaciones que fomenten entornos de negocio positivos y generen impacto social. Su visión es aprovechar al máximo el potencial de la conectividad para que las personas, la industria y la sociedad prosperen. Representa a operadores y organizaciones de todo el sector y de áreas relacionadas, y ofrece a sus miembros iniciativas en tres pilares: conectividad con propósito, servicios y soluciones para la industria, y programas de vinculación. Entre sus acciones se incluyen impulsar políticas, afrontar los principales desafíos sociales, respaldar la tecnología y la interoperabilidad que hacen funcionar la telefonía móvil, y brindar la plataforma más grande del mundo para reunir al sector en eventos como MWC y la serie M360.

Más información en www.gsma.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.